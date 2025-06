A cette date, la canicule prendra fin presque partout, encore un peu de patience

C'est sous une chaleur étouffante que débute cette semaine. Pendant plusieurs jours, une canicule historique touche la France. On sait cependant quand elle prendra fin.

Les prochains jours s'annoncent insoutenables en France. La canicule qui a commencé ce week-end prend de l'ampleur suite à un anticyclone qui recouvre l'Europe de l'Ouest, alimenté en air chaud venant d'Afrique. Ce lundi 30 juin, le mois se termine sous des chaleurs intenses, avec un indicateur thermique à 27,8°C à l'échelle nationale selon La Chaine Météo. Si de la Bretagne aux Hauts-de-France, il fait entre 25 et 30°C en bord de mer et 30 à 34°C dans les terres, partout ailleurs, les maximales montent entre 34 et 38°C l'après-midi. Des pointes à 40°C sont possibles localement, notamment du Poitou-Charentes aux plaines du sud-ouest.

Ce lundi, il fait 35°C à Paris et Rennes, 36°C à Tours, 37°C à Toulouse et 38°C à Bordeaux. Il fait très chaud même en soirée, avec encore entre 30 et 35 degrés vers 22 heures sur une majeure partie du pays. Quelques orages de chaleur peuvent éclater en montagne en fin de journée.

Selon La Chaine Météo, le mardi 1er juillet pourrait être la troisième journée la plus chaude jamais observée en France depuis le début des relevés. Il fera entre 35 et 38°C en moyenne, accompagnés de pointes allant jusqu'à 42°C. Dans la capitale, la chaleur monte d'un cran avec 37°C. 38°C sont annoncés à Lyon, Limoges ou encore Toulouse et Bordeaux. La nuit de mardi à mercredi s'annonce alors remarquablement chaude. Seuls les bords de Manche restent à l'écart de la chaleur.

© La Chaine météo

Mercredi, les maximales commencent à baisser sur la façade ouest, contre une augmentation à l'est. En Ile-de-France et dans le centre du pays, les températures resteront caniculaires. Des orages se développent en cours de journée, notamment dans le sud et possiblement dans l'ouest. Ces orages se multiplient jeudi et les températures baissent sur les trois quarts du pays. L'air devient plus respirable, retombant sous la barre des 30°C dans le nord et l'ouest. Certaines villes, et notamment Paris, vont perdre une dizaine de degrés. Quelques chaleurs persistent dans le centre et l'est.

C'est vendredi que la canicule prendra fin presque partout, sauf dans l'extrême sud-est où l'ambiance est encore lourde. Pour le début des vacances scolaires, on ne parlera donc plus de canicule. La France se situera alors entre l'anticyclone d'Europe occidentale et des perturbations britanniques. Dans la moitié nord, les températures seront plutôt situées entre 23 et 28°C, alors que dans la moitié sud, elles se rapprocheront des 30°C, mais sans trop d'excès. Au nord, il fera très nuageux et cela pourrait se transformer en averses dimanche.

Pour la semaine prochaine, "les températures resteront supérieures aux normales de saison sur le territoire. Le temps devrait rester majoritairement sec et ensoleillé malgré quelques averses possibles par endroit", annonce Météo France, mais cela devrait rester bien plus respirable.