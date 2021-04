"Déclaration d'impôt 2021 : ce à quoi vous devez faire attention avec la crise sanitaire"

DECLARATION IMPOT 2021. L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire du coronavirus. Prime, chômage partiel, perte d'emploi… Linternaute.com répond à toutes vos interrogations.

[Mis à jour le 30 avril 2021 à 07h30] Vous avez connu des difficultés au cours de l'année 2020 ? Chômage partiel, perte d'emploi, hausse de revenus… Tous ces changements peuvent avoir un impact majeur sur votre déclaration de revenus, et in fine, sur le montant total de votre impôt sur le revenu. Pour rappel la déclaration d'impôt reste indispensable, et ce malgré la mise en place du prélèvement à la source. En effet, elle permet de déterminer si le contribuable est redevable d'un solde d'impôt sur le revenu, au regard de ce dont il s'est acquitté en 2020 via le prélèvement à la source. Voici donc les questions que vous devez vous poser avant d'entamer les démarches pour votre déclaration de revenus :

Avez-vous connu une perte d'emploi ou de chômage partiel ? C'est le moment de retracer les éventuelles périodes de creux que vous avez pu connaître en 2020. Soyez d'autant plus vigilants si vous avez changé d'emploi par exemple, car vous devrez impérativement vérifier les montants pré-remplis par le fisc.

Avez-vous changé de taux de prélèvement à la source en 2020 ? Que vos revenus aient évolué à la hausse ou à la baisse, vous avez peut-être modulé votre taux. La question va désormais être de savoir si l'estimation des revenus et des charges que vous avez réalisée pour l'ensemble de l'année 2020 s'est révélé réaliste, et donc si vos retenues à la source correspondent peu ou prou au montant total de l'impôt sur le revenu dont vous êtes redevables au titre de l'année 2020. Ayez à l'esprit que si vos retenues à la source sont inférieures au montant d'impôt sur le revenu dont vous êtes redevables, vous devrez payer un solde d'impôt à la rentrée. Il vous faut donc anticiper un éventuel imprévu . La question se pose également si vous avez retrouvé un emploi au cours de l'année 2020. Vos revenus ont mécaniquement augmenté. Par conséquent, votre impôt est susceptible d'être revu à la hausse.

Avez-vous été placé en arrêt travail en 2020 ou au chômage partiel ? Ces périodes sont prises en compte par l'administration fiscale. Par conséquent, les indemnités journalières de la Sécurité sociale ainsi que l'indemnité d'activité partielle sont soumises à l'impôt sur le revenu.

La crise sanitaire du coronavirus vous a fait quelque peu oublier vos obligations déclaratives ? Il serait temps de vous réveiller, car la période déclarative a déjà démarré. La date d'ouverture de la déclaration d'impôt 2021 est la même pour tous. Cette année, le gouvernement a lancé la période déclarative le 8 avril 2021. Contrairement à l'année dernière, l'exécutif n'a pas décalé le calendrier. Les dates limite, elles, dépendent de la manière dont vous déclarez et de votre numéro de département. Voici les échéances qui s'appliquent cette année :

Jeudi 2 0 mai à minuit : formulaire papier

Mercredi 26 mai, à minuit : les départements numérotés de 01 à 19.

les départements numérotés de 01 à 19. Mardi 1er juin, à minuit : les départements numérotés de 20 à 54..

les départements numérotés de 20 à 54.. Mardi 8 juin, à minuit : les départements 55 à 976.

La majorité des contribuables déclarent en ligne. Seuls les contribuables qui reçoivent encore le formulaire papier peuvent déclarer avec le formulaire. Ce dernier est réservé aux personnes qui n'ont pas de connexion Internet et/ou qui ne sont pas en mesure remplir la déclaration sur Internet (on pense notamment aux personnes âgées).

Le formulaire de la déclaration d'impôt en ligne a été mis en ligne. Linternaute.com vous explique pas à pas comment procéder avec la déclaration en ligne, pour commencer.

Connectez-vous dès à présent à votre espace personnel sur le site impots.gouv.fr, grâce à votre identifiant fiscal et votre mot de passe. Une fois sur votre tableau de bord, cliquez sur le bouton "Accéder à la déclaration en ligne". En préambule, l'administration fiscale précise, comme chaque année, que certains montants sont déjà connus. "Vérifiez avec attention les montants préremplis, et corrigez-les si besoin", précise-t-on. Ceci est valable également si vous bénéficiez de la déclaration de revenus automatique. Dans un premier temps, vous devrez déjà vérifier l'adresse à laquelle vous résidez au 1er janvier 2021, avant d'entamer la partie déclarative à proprement parler. Cette étape est très importante, notamment pour les impôts locaux. Pensez également à préciser si vous détenez un téléviseur ou non, auquel cas vous serez redevable (ou pas) de la redevance TV. Dans un deuxième temps, vous allez devoir préciser votre situation familiale (célibataire, marié, pacsé, veuf...) et les personnes à charge. Viendra ensuite la troisième étape, où vous allez mentionner tous les revenus perçus au titre de l'année 2020 : pensez bien en amont à tout sélectionner, en utilisant le moteur de recherche ainsi que les déclarations annexes. N'oubliez pas non plus vos charges ainsi que vos crédits et réductions d'impôt. Une fois que vous aurez vérifié les montants préremplis, et que vous aurez tout mentionné, il ne vous restera plus qu'à consulter assidûment le résumé et à signer votre déclaration d'impôt 2021. Vous souhaitez retourner à la page précédente ? C'est possible, et n'ayez crainte, toutes données indiquées sont sauvegardées.

L'administration fiscale a actualisé la page dédiée aux formulaires de la campagne déclarative 2021. Vous vous emmêlez les pinceaux ? Voici les différents formulaires existants :

Formulaire 2042 K : c'est la déclaration de revenus classique

Formulaire 2042 K Auto : il s'agit de la déclaration de revenus automatique, préremplie avec les informations déjà connues du fisc.

Formulaire 2042 RICI : c'est la déclaration que vous devez remplir en complément pour les réductions et crédits d'impôt

Formulaire 2042 C : c'est la déclaration complémentaire où figurent notamment les revenus mobiliers.

Formulaire 2042 C Pro : la déclaration des professions non-salariées

Formulaire 2042 IOM : pour les investissements en Outre-mer (loi Girardin).

En 2020, vous avez très souvent laissé votre voiture au garage, ou au contraire, vous avez continué à vous rendre au travail ? Il est légitime que vous vous interrogiez sur les modalités de déclaration des frais professionnels. Par défaut, l'administration fiscale applique une déduction forfaitaire de 10% à tous les salariés. Le plafond de cette déduction d'impôt atteint 12 652 euros en 2021. Vous avez la possibilité d'opter pour l'option des frais réels, si vous estimez que la déduction forfaitaire ne couvre pas l'ensemble de vos dépenses professionnelles.

Frais kilométriques, frais de repas... Ayez à l'esprit que la démarche peut s'avérer longue et fastidieuse, car elle implique de conserver l'intégralité des justificatifs. Dans le contexte de l'épidémie, pensez-y donc à deux fois, car la crise a, peut être, entraîné une diminution de vos frais professionnels, le télétravail s'étant fortement généralisé.

Bercy a d'ailleurs annoncé que les "allocations versées par l'employeur couvrant des frais de télétravail à domicile (...) seront toujours exonérées d'impôt sur le revenu" pour l'année 2020. Qu'elles soient versées sous forme d'indemnités, de remboursements forfaitaires ou de frais réels, la déduction sera de 2,5 euros par jour de télétravail à domicile, dans la limite de 550 euros par an. Attention : cela ne comprend que les frais professionnels, et non les frais courants nécessités par l'exercice du télétravail (déplacement, restauration). Dans le détail, c'est l'employeur qui devra transmettre les informations au fisc. "Les salariés pourront s'en assurer au moment de déclarer leurs revenus 2020, en vérifiant les montants préremplis par rapport à : leurs bulletins de paie ou l'attestation fiscale annuelle délivrée par leur employeur", explique Bercy dans son communiqué.

Facile de prime abord ? Détrompez-vous, car si votre employeur vous a versé une indemnité supérieure à 550 euros, et que vous n'êtes pas en mesure de le justifier, vous devrez intégrer l'excédent à vos salaires imposables. Si vos frais générés par le télétravail se sont révélés importants, vous pouvez opter pour la déclaration des frais réels.

Votre régime fiscal est celui de la micro-entreprise. Pour rappel, il faut respecter trois conditions pour bénéficier de ce régime. On vous les résume :

Votre revenu fiscal de référence N-2, ne doit pas dépasser un certain seuil

Votre chiffre d'affaires sur douze mois de l'année précédente ne doit pas dépasser : 170 000 euros (si votre commerce vend des marchandises, des objets, de la fourniture de logement) ou 70 000 euros "pour les autres prestataires de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC),

Vous choisissez le régime micro-social.

Dans ce cas, il va falloir utiliser la déclaration n°2042-C PRO et indiquer le montant de votre CA ou recettes brutes annuelles. Vous souhaitez connaître le taux qui va vous être appliqué ? Consultez la page dédiée des impôts pour en savoir plus.