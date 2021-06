"Déclaration d'impôt 2021 : demain à minuit, il sera vraiment trop tard"

DECLARATION IMPOT 2021. L'ultime date limite de la déclaration d'impôt 2021 intervient demain, mardi 8 juin. A 23h59, vous pourrez encore déposer votre déclaration, mais vous vous exposerez à des sanctions.

[Mis à jour le 07 juin 2021 à 14h54] Avez-vous pris le temps de remplir votre déclaration de revenus 2021 ? Pour rappel, la période déclarative de l'impôt sur le revenu s'achève le mardi 8 juin, à 23h59, pour les départements numérotés de 55 à 976. Attention, passé ce délai, vous vous exposez déjà à une première majoration de 10% de votre impôt sur le revenu, et celle-ci peut grimper. Ayez à l'esprit que des intérêts de retard (0,20% par mois de retard) peut venir faire gonfler votre note. Vous estimez naïvement n'être pas concerné dans la mesure où vous n'êtes pas imposable ? L'administration fiscale est en mesure de vous retirer certains avantages fiscaux, comme des déductions, réductions et crédits d'impôt.

Vous réalisez que vous avez zappé de déclarer une partie de vos revenus ? Un don ? Un crédit d'impôt ? Lorsque vous commettez une erreur ou un oubli de bonne foi, sachez que vous avez toujours la possibilité d'apporter une correction à votre déclaration d'impôt, durant la période de dépôt des déclarations. Vous avez donc jusqu'au mardi 8 juin, à 23h59 pour apporter une ultime retouche à votre déclaration. Mais comment faut-il procéder ? Tout dépend de votre situation :

Vous avez utilisé la procédure de télédéclaration sur le site des impôts : les démarches sont simples. Connectez-vous à votre espace particulier à l'aide de votre identifiant fiscal et de votre mot de passe. Une fois sur votre tableau de bord, cliquez sur "Accéder à la déclaration en ligne". L'administration fiscale vous informe alors que vous avez déjà déposé une déclaration de revenus. "Vous avez déjà déposé votre déclaration de revenus en ligne", signale-t-on ainsi. "Vous pouvez la consulter au format PDF. Vous pouvez modifier cette déclaration en cliquant ci-dessous sur le bouton 'Corriger'".

Vous avez déclaré vos revenus via le formulaire papier : dans ce cas, les démarches risquent d'être un peu plus longues et fastidieuses, puisque vous allez devoir souscrire une nouvelle déclaration papier pour la transmettre par courrier au service des impôts des particuliers. Pensez à ajouter une note explicative pour détailler votre situation.

Que se passera-t-il si vous vous rendez compte de votre erreur une fois la période déclarative définitivement terminée ? Dans ce cas, il faudra attendre que le service de correction soit ouvert. Attention, l'accès est restreint à ceux qui ont déclaré en ligne. Ce service est généralement ouvert de août à décembre. Pareille démarche générera un nouvel avis d'impôt sur le revenu. Montants préremplis, crédits d'impôt négligés... Découvrez les erreurs les plus fréquentes dans notre dossier dédié :

La date d'ouverture de la déclaration d'impôt 2021 était la même pour tous : 8 avril 2021. Contrairement à l'année dernière, l'exécutif n'a pas décalé le calendrier en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Les dates limite, elles, dépendent de la manière dont vous déclarez et de votre numéro de département :

Zone 1 (départements 01 à 19) : mercredi 26 mai.

Zone 2 (départements 20 à 54) : mardi 1er juin.

Zone 3 (départements 55 à 976) : mardi 8 juin.

Les contribuables qui utilisent le formulaire papier avaient jusqu'au jeudi 20 mai, à minuit, pour faire parvenir leur déclaration de revenus, le cachet de la Poste faisant foi. Pour rappel, seuls les contribuables qui n'ont pas d'accès à Internet ou qui n'ont pas les capacités pour utiliser les outils numériques peuvent encore recourir au formulaire papier.

Le formulaire de la déclaration sur Internet a été mis en ligne début avril. Connectez-vous dès à présent à votre espace personnel sur le site impots.gouv.fr, grâce à votre identifiant fiscal et votre mot de passe. Une fois sur votre tableau de bord, cliquez sur le bouton "Accéder à la déclaration en ligne". En préambule, l'administration fiscale précise, comme chaque année, que certains montants sont déjà connus. "Vérifiez avec attention les montants préremplis, et corrigez-les si besoin", précise-t-on. Ceci est valable également si vous bénéficiez de la déclaration de revenus automatique.

Dans un premier temps, vous devrez déjà vérifier l'adresse à laquelle vous résidez au 1er janvier 2021, avant d'entamer la partie déclarative à proprement parler. Cette étape est très importante, notamment pour les impôts locaux. Pensez également à préciser si vous détenez un téléviseur ou non, auquel cas vous serez redevable (ou pas) de la redevance TV. Dans un deuxième temps, vous allez devoir préciser votre situation familiale (célibataire, marié, pacsé, veuf...) et les personnes à charge.

Viendra ensuite la troisième étape, où vous allez mentionner tous les revenus perçus au titre de l'année 2020 : pensez bien en amont à tout sélectionner, en utilisant le moteur de recherche ainsi que les déclarations annexes. N'oubliez pas non plus vos charges ainsi que vos crédits et réductions d'impôt. Une fois que vous aurez vérifié les montants préremplis, et que vous aurez tout mentionné, il ne vous restera plus qu'à consulter assidûment le résumé et à signer votre déclaration d'impôt 2021. Vous souhaitez retourner à la page précédente ? C'est possible, et n'ayez crainte, toutes données indiquées sont sauvegardées.

L'administration fiscale a actualisé la page dédiée aux formulaires de la campagne déclarative 2021. Vous vous emmêlez les pinceaux ? Voici quelques exemples des différents formulaires existants :

Formulaire 2042 K : c'est la déclaration de revenus classique

Formulaire 2042 K Auto : il s'agit de la déclaration de revenus automatique, préremplie avec les informations déjà connues du fisc.

Formulaire 2042 RICI : c'est la déclaration que vous devez remplir en complément pour les réductions et crédits d'impôt

Formulaire 2042 C : c'est la déclaration complémentaire où figurent notamment les revenus mobiliers.

Formulaire 2042 C Pro : la déclaration des professions non-salariées

Formulaire 2042 IOM : pour les investissements en Outre-mer (loi Girardin).

Formulaire 2044 : pour les revenus fonciers. Retrouvez notre article dédié pour remplir correctement le formulaire.

Vous constatez que vos dépenses professionnelles ne sont pas couvertes avec la déduction forfaitaire de 10% ? Dans ce cas, vous pouvez opter pour la déduction des frais réels. Frais kilométriques, repas... Ayez à l'esprit que la démarche peut s'avérer longue et fastidieuse, car elle implique que vous ayez conservé l'intégralité des justificatifs. Consultez notre article dédié sans plus attendre :

En 2020, vous avez très souvent laissé votre voiture au garage, ou au contraire, vous avez continué à vous rendre au travail ? Il est légitime que vous vous interrogiez sur les modalités de déclaration des frais professionnels. Par défaut, l'administration fiscale applique une déduction forfaitaire de 10% à tous les salariés. Le plafond de cette déduction d'impôt atteint 12 652 euros en 2021. Vous avez la possibilité d'opter pour l'option des frais réels, si vous estimez que la déduction forfaitaire ne couvre pas l'ensemble de vos dépenses professionnelles.

Frais kilométriques, frais de repas... Ayez à l'esprit que la démarche peut s'avérer longue et fastidieuse, car elle implique de conserver l'intégralité des justificatifs. Dans le contexte de l'épidémie, pensez-y donc à deux fois, car la crise a, peut être, entraîné une diminution de vos frais professionnels, le télétravail s'étant fortement généralisé.

Bercy a d'ailleurs annoncé que les "allocations versées par l'employeur couvrant des frais de télétravail à domicile (...) seront toujours exonérées d'impôt sur le revenu" pour l'année 2020. Qu'elles soient versées sous forme d'indemnités, de remboursements forfaitaires ou de frais réels, la déduction sera de 2,5 euros par jour de télétravail à domicile, dans la limite de 550 euros par an. Attention : cela ne comprend que les frais professionnels, et non les frais courants nécessités par l'exercice du télétravail (déplacement, restauration). Dans le détail, c'est l'employeur qui devra transmettre les informations au fisc. "Les salariés pourront s'en assurer au moment de déclarer leurs revenus 2020, en vérifiant les montants préremplis par rapport à : leurs bulletins de paie ou l'attestation fiscale annuelle délivrée par leur employeur", explique Bercy dans son communiqué.

Facile de prime abord ? Détrompez-vous, car si votre employeur vous a versé une indemnité supérieure à 550 euros, et que vous n'êtes pas en mesure de le justifier, vous devrez intégrer l'excédent à vos salaires imposables. Si vos frais générés par le télétravail se sont révélés importants, vous pouvez opter pour la déclaration des frais réels.