"Déclaration d'impôt 2021 : télétravail et frais réels, les pièges à éviter"

DECLARATION IMPOT 2021. Depuis le 8 avril, les contribuables doivent remplir leur déclaration de revenus 2021 papier ou sur Internet. Vous hésitez à déclarer vos frais réels ? Attention ! Linternaute.com vous explique pourquoi.

[Mis à jour le 23 avril 2021 à 10h45] Cela vaut-il le coup de déclarer ses frais professionnels pour leur montant réel ? Si vous avez l'habitude d'opter pour les frais réels, il est légitime que vous vous posiez la question dans le contexte de la crise sanitaire. Pour rappel, les salariés ont deux options pour leur déclaration d'impôt. A défaut, l'administration fiscale applique une déduction forfaitaire de 10%, dont le plafond atteint 12 652 euros en 2021. Si vous réalisez que la déduction ne couvre pas vos frais professionnels, vous avez la possibilité de les déclarer au réel, mais la démarche peut s'avérer longue et fastidieuse. "Il y a souvent de l'incompréhension entre l'administration fiscale et les contribuables", constate Frédéric Douet, professeur de droit fiscal à l'université Rouen Normandie, auprès de Linternaute.com. "Les seuls frais déductibles sont ceux qui sont nécessaires à l'activité professionnelle. Cela veut dire qu'il doit y avoir un rapport étroit entre la dépense et ce qu'elle procure au salarié dans le cadre de son activité professionnelle".

Toute la difficulté est donc de déterminer si la dépense est nécessaire ou non. Or, si elle est parfois évidente pour vous, elle ne le sera pas forcément pour le fisc, qui est susceptible de vous contrôler. "Par exemple, les contribuables se disent 'je déduis des frais vestimentaires, des frais de coiffeur'", illustre l'auteur de l'ouvrage "Anti-manuel de psychologie fiscale : Techniques de plumaison des contribuables sans trop les faire crier". "L'administration peut répondre, 'oui mais, même si vous n'aviez pas travaillé, vous seriez allé chez le coiffeur, et vous auriez fait des achats pour vous habiller'. Par contre à partir du moment où la dépense est nécessaire, l'administration fiscale n'a pas le pouvoir de porter une appréciation sur le montant de la dépense".

Autre problématique majeure : les preuves. Vous devez être en mesure, si l'administration fiscale vous le demande, de fournir tous les justificatifs de vos frais professionnels. C'est bien souvent là que le bât blesse. Vous avez tendance à éparpiller vos notes de frais ? A les accumuler dans une pochette ou un grand sac ? Vous risquez de rencontrer des difficultés. "Le conseil qu'il faut donner, c'est d'avoir une sorte de livre journal dans lequel les contribuables enregistrent chaque dépense, l'objet, le montant, le moyen de paiement", préconise Frédéric Douet.

Vous hésitez ? Dans le contexte de la crise sanitaire, posez-vous donc les questions suivantes avant de vous lancer tête baissée :

Pour les frais kilométriques : avez-vous vraiment utilisé votre véhicule à des fins professionnelles ou bien est-il resté au garage ? Les frais de transport constituent le principal poste de dépenses. Celui-ci n'est peut-être plus justifié si vous avez largement eu recours au télétravail en 2020.

Pour le télétravail : a-t-il généré des frais nécessaires à votre activité professionnelle ? Si vous optez pour les frais réels, ayez à l'esprit que vous ne pourrez pas tout inclure. Les frais de repas pour les jours télétravaillés, par exemple, ne sont pas admis en déduction. Vous pouvez inclure des dépenses de matériel, un ordinateur par exemple, mais son usage doit être strictement professionnel et seule la dépréciation est déductible. Vous souhaitez déduire d'éventuels frais d'électricité ? Là aussi, ayez à l'esprit que les démarches vont être fastidieuses (lire plus bas).

Sachez que l'administration fiscale a produit une Foire aux questions (FAQ) dédiée à la crise sanitaire, que vous pouvez retrouvez sur le site du ministre de l'Economie. Elle y liste l'intégralité des frais liés au télétravail déductibles, les voici :

Frais de communication (autres que les frais de téléphone portable), comme l'abonnement ou la souscription d'une offre Internet.

Frais de téléphone portable : abonnement, acquisition d'un téléphone portable.

Frais de déplacement domicile-travail

Frais de fournitures et d'imprimés : cartouches d'encre par exemple ou ramettes de papier.

Frais liés à l'utilisation d'un local privé (eau, électricité...) calculé au prorata "de la surface utilisée à titre professionnel par rapport à la surface totale du logement ET du temps de travail télétravaillé".

Frais d'acquisition de mobilier et de matériel informatique.

"Ces dépenses doivent être justifiées et engagées pour les besoins de l'activité professionnelle lorsque celle-ci est exercée sous forme de télétravail à domicile", insiste le fisc. Soyez donc particulièrement vigilant si vous optez pour les frais réels. Mettez tous vos justificatifs de côté, pour éviter que l'administration fiscale ne vous applique par défaut la déduction forfaitaire de 10%. Chômage partiel, prime Macron, taux de prélèvement à la source... Vous avez une question en lien direct avec la crise sanitaire du Covid ? Consultez notre dossier dédié :

Comme chaque année, la période déclarative a démarré au printemps. Les dates limite, elles, dépendent du mode de déclaration et du numéro de département. Voici toutes les échéances qui ont été actées dans le cadre de la campagne déclarative 2021 :

Jeudi 8 avril 2021 : c'est la date de début de la déclaration d'impôt 2021

Jeudi 20 mai 2021, à minuit : c'est la première date limite. Elle concerne les foyers fiscaux qui ont opté pour le formulaire papier.

Mercredi 26 mai 2021 à minuit : la date limite s'applique aux foyers qui résident dans les départements numérotés de 01 à 19.

Mardi 1er juin 2021 à minuit : pour les contribuables habitant dans les départements 20 à 54.

Mardi 8 juin 2021, à minuit : pour les départements 55 à 976.

A noter : un numéro de téléphone unique a été mis en place pour la déclaration d'impôt de cette année : 0809 401 401, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19 heures. Autre nouveauté : un chatbot, baptisé AMI, accessible depuis votre Messagerie sécurisée. N'ayez crainte, les centres des impôts restent ouverts. Il est toutefois recommandé de privilégier les contacts dématérialisés, via votre messagerie sécurisée ou un appel téléphonique. Sachez également que l'Ordre des experts-comptables vient d'annoncer le renouvellement de l'opération Allo impôt du 25 au 28 mai 2021. "Au total, une centaine de confrères sont mobilisés", a indiqué Laurent Benoudiz, président de l'Ordre des Experts-comptables d'Île-de-France, à Linternaute.com. Les professionnels traitent 40 000 appels sur cette période, chaque année.

La réception des avis d'impôt sur le revenu intervient à l'été, à partir de la fin juillet. C'est sur ce document que vous verrez si vous êtes redevable ou non d'un solde d'impôt sur le revenu, mais également si un nouveau taux s'applique. La date d'arrivée de l'avis d'impôt sur le revenu dépend de votre situation. Si vous bénéficiez d'un remboursement ou vous n'avez aucun montant à payer, l'avis arrivera dans votre espace personnel entre le 26 juillet et le 6 août 2021. En revanche, si vous êtes redevable d'un solde d'impôt, l'avis sera transmis entre le 30 juillet et le 6 août.

Un éventuel remboursement du fisc, pour les contribuables qui perçoivent l'acompte restant de leur crédit d'impôt ou ceux qui bénéficient d'un remboursement du fisc - car leurs retenues à la source se sont révélées supérieures au montant total d'impôt sur le revenu dont ils sont redevables au titre de l'année 2020 - intervient par virement bancaire au mois d'août. Quant au paiement d'un éventuel solde d'impôt, s'il est inférieur ou égal à 300 euros, vous devrez vous en acquitter dès septembre 2021. Au-delà de 300 euros, le prélèvement se fait en quatre fois entre septembre et décembre 2021. Si votre taux de prélèvement à la source change, vous verrez le nouveau taux s'appliquer à la fin du mois sur votre fiche de paie.

Vous craignez que la déclaration d'impôt soit définitive ? Rassurez-vous, comme tous les ans, l'administration devrait permettre à l'été aux contribuables d'apporter si nécessaire les corrections qu'ils souhaitent, entre début août et mi-décembre.

Vous constatez que vos dépenses professionnelles ne sont pas couvertes avec la déduction forfaitaire de 10% ? Dans ce cas, vous pouvez opter pour la déduction des frais réels. Frais kilométriques, repas... Ayez à l'esprit que la démarche peut s'avérer longue et fastidieuse, car elle implique que vous ayez conservé l'intégralité des justificatifs. Consultez notre dossier dédié sans plus attendre :

Durant la crise sanitaire, vous avez, comme de nombreux Français eu recours au télétravail. En raison du contexte exceptionnel, les "allocations versées par l'employeur couvrant des frais de télétravail à domicile (...) seront toujours exonérées d'impôt sur le revenu", a annoncé Bercy. Qu'elles soient versées sous forme d'indemnités, de remboursements forfaitaires ou de frais réels, la déduction sera de 2,5 euros par jour de télétravail à domicile, dans la limite de 550 euros par an. Attention : cela ne comprend que les frais professionnels, et non les frais courants nécessités par l'exercice du télétravail (déplacement, restauration). Dans le détail, c'est l'employeur qui devra transmettre les informations au fisc. "Les salariés pourront s'en assurer au moment de déclarer leurs revenus 2020, en vérifiant les montants préremplis par rapport à : leurs bulletins de paie ou l'attestation fiscale annuelle délivrée par leur employeur", explique Bercy dans son communiqué.

Qui peut encore remplir une déclaration d'impôt au format papier en 2021 ?

La majorité des contribuables déclarent en ligne. Seuls les contribuables qui reçoivent encore le formulaire papier peuvent déclarer avec le formulaire. Ce dernier est réservé aux personnes qui n'ont pas de connexion Internet et qui ne sont pas en mesure remplir la déclaration sur Internet (on pense notamment aux personnes âgées). Où peut-on se procurer le formulaire de la déclaration de revenus ? L'administration fiscale met à disposition des contribuables les formulaires de déclaration de revenus, ici. Vous y trouverez le formulaire n°2042, ainsi que les formulaires permettant de signaler au fisc des revenus complémentaires, crédits et réductions d'impôt.

Le formulaire de la déclaration d'impôt en ligne a été mis en ligne. Quant à la déclaration papier, les premiers envois aux contribuables concernés ont démarré le 6 avril. Vous redoutez plus que tout de devoir remplir votre déclaration ? Linternaute.com vous explique pas à pas comment procéder avec la déclaration en ligne, pour commencer :