"Prime inflation 2022 : qui va la toucher à la rentrée ?"

AIDE INFLATION. La nouvelle prime inflation de 150 euros sera versée à la rentrée de manière automatique, pour un coût estimé à 1 milliard d'euros.

[Mis à jour le 29 juin 2022 à 08h13] Prévu pour septembre 2022, le versement de la toute nouvelle prime inflation devrait concerner 9 millions de foyers. Les bénéficiaires de certaines prestations sociales telles que les APL, l'AAH, le RSA ou encore l'Aspa seront concernés. Le montant de cette prime inflation pourrait atteindre 100 euros pour tous, plus 50 euros par enfant à charge. Elle pourrait aussi être distribuée aux jeunes de 18 à 25 ans et aux étudiants. Le gouvernement devrait prendre la parole dans les jours à venir pour annoncer les contours exacts de cette prime inflation. Cette nouvelle aide devrait être présentée par décret, et ne pas faire partie du projet de loi pouvoir d'achat. Sera-t-elle distribuée en plus du chèque alimentaire ? Le gouvernement va-t-il décider de regrouper les deux aides ? Réponse dans quelques jours.

Reste désormais à savoir comment le groupe Ensemble! et Emmanuel Macron pourront gouverner sans majorité absolue, depuis le résultat des dernières élections législatives. Une alliance avec Les Républicains n'est pas à exclure, bien qu'elle ne fasse pas l'unanimité au sein de la droite, notamment chez le secrétaire général du parti, Aurélien Pradié, férocement opposé à une coalition avec le gouvernement en place. Plusieurs autres mesures annoncées comme le triplement de la prime Macron, la suppression de la redevance tv ou la prolongation du bouclier tarifaire sont également attendues, mais pourraient tomber à l'eau sans coalition suffisante pour Ensemble!. Concernant le pouvoir d'achat, l'encadrement des loyers a été annoncé par le Premier ministre Bruno Le Maire lundi 27 juin, la hausse des loyers ne pourra pas dépasser 3,5% en 2022.

L'aide d'urgence souhaitée par la Première ministre Elisabeth Borne à pour objectif d'aider "les plus modestes". Les termes restent encore vagues, étudiants, familles avec enfants, bénéficiaires des minimas sociaux... Le projet reste encore à affiner, et le gouvernement devrait prendre la parole dans les prochaines semaines. Une chose est sure, les bénéficiaires de prestations sociales comme les APL, le RSA, l'AAH et l'Aspa en bénéficieront.

Julien Denormandie, ex ministre de l'Agriculture en faisait sa priorité lorsque le chèque alimentaire était encore d'actualité. Emmanuel Macron parle lui de "classes moyennes" et "classes modestes". Les familles avec des enfants et des revenus modestes pourraient également se retrouver dans le viseur.

La nouvelle aide permettant de lutter face à l'inflation et censée renforcer le pouvoir d'achat des Français souhaitée par Elisabeth Borne sera versée directement sur le compte en banque des bénéficiaires, dès la rentrée 2022 ! Les concernés devraient donc voir un virement bancaire apparaître sur leur compte dès le mois de septembre 2022.

Le montant de cette nouvelle prime inflation Borne pourrait atteindre 100 euros plus 50 euros par enfant à charge. Les détails ne sont pas encore clairs, notamment concernant la potentielle mise en route du chèque alimentaire. Les deux dispositifs seront ils distincts ? Le gouvernement va-t-il renoncer au chèque alimentaire au bénéfice de cette nouvelle prime inflation ? Réponse dans les prochaines semaines.

La recomposition de l'Assemblée nationale pourrait légèrement retarder l'intervention du gouvernement concernant les derniers détails de la prime inflation de 150 euros versée à l'automne 2022. Notamment concernant les organismes de versement. Pour l'heure, on ne sait pas qui verse la prime inflation en fonction du statut des bénéficiaires. En se référant aux organismes payeurs de la première prime inflation distribuée à 38 millions de Français en début d'année, voici qui de la Caf ou de Pôle Emploi, par exemple, va verser la nouvelle prime inflation :

Caf : bénéficiaires des minimas sociaux

: bénéficiaires des minimas sociaux Pôle Emploi : demandeurs d'emploi

: demandeurs d'emploi Fonctionnaires : Etat

: Etat Retraités : CNAV

: CNAV Salariés : employeur

: employeur Indépendants : Urssaf

Pour lutter face à la hausse généralisée des prix à la consommation, et notamment les tarifs alimentaires, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé la création d'une aide versée directement sur le compte bancaire des bénéficiaires et ce, dès la rentrée 2022. Toutes les informations ne sont pas encore connues, mais le schéma pourrait bien ressembler à l'ancienne prime inflation de 100 euros instaurée par Emmanuel Macron. Cette fois-ci, l'aide devrait grimper à 150 euros et profiter à plus de 9 millions de bénéficiaires.