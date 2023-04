Bouclier tarifaire : maintenu jusqu'en 2025 sur l'électricité, qui peut en bénéficier ?

BOUCLIER TARIFAIRE. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé la prolongation du bouclier tarifaire sur l'électricité jusqu'en 2025. A l'inverse, celui sur le gaz ne semble plus justifié.

[Mis à jour le 21 avril 2023 à 16h28] Une rallonge de deux ans. Le bouclier tarifaire sur l'électricité sera maintenu deux ans supplémentaires comme annoncé ce vendredi 21 avril par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur LCI : "Je nous donne deux ans, d'ici début 2025, pour sortir du bouclier sur l'électricité". Mis en place en octobre 2021, ce dispositif visant à contenir les prix de l'énergie en France en dessous des +15% d'augmentation va donc perdurer. Rappelons que seuls les particuliers sont concernés par le bouclier tarifaire (et les copropriétés ayant un contrat individuel de fourniture au gaz naturel), que ce soit pour le gaz ou l'électricité. En revanche, le bouclier tarifaire sur le gaz va lui s'éteindre, les prix étant "revenus à la situation d'avant crise, à 50 euros le mégawhatteure" estime le locataire de Bercy.

Le bouclier tarifaire est un mécanisme qui gèle les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité. L'Etat décide d'un prix maximal et finance la différence pour permettre aux ménages de disposer d'un prix fixe et de limiter l'augmentation des prix, donc la hausse sur la facture du consommateur. Le coût pour l'Etat est estimé à 16 milliards d'euros pour l'année 2023.

Avec le bouclier tarifaire, le gouvernement avait promis une hausse contenue à 4% pour l'électricité durant l'année 2022 et un tarif du gaz gelé sur celui d'octobre 2021. Pour 2023, la hausse sera de 15%, bien inférieure aux prévisions des cours sur les marchés, pour l'électricité comme pour le gaz. "Sans action du gouvernement, les tarifs seraient multipliées par 2,2 au début de l'année prochaine", a assuré Elisabeth Borne lors de la présentation du dispositif le 14 septembre 2022, soit une augmentation de la facture d'environ 200 euros par mois pour un ménage de 4 personnes, toujours selon le gouvernement.

La hausse de 15% des prix fixés par le bouclier tarifaire représentera tout de même une hausse substantielle pour les ménages. "Ces augmentations vont conduire à une hausse moyenne des factures de l'ordre de 25 euros par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz, au lieu d'environ 200 euros par mois sans bouclier tarifaire, a expliqué Elisabeth Borne le 14 septembre 2022. Et à une hausse moyenne de 20 euros par mois pour les ménages qui se chauffent à l'électricité, au lieu de 180 euros par mois sans bouclier tarifaire."

Tous les ménages français ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Tout dépend de l'offre et de votre fournisseur d'énergie. Bonne nouvelle pour les consommateurs de gaz, tous les ménages sont éligibles au bouclier tarifaire depuis le 16 février 2022. Pour l'électricité, c'est un peu plus complexe ! Seuls les abonnés au tarif réglementé sont éligibles, c'est le fameux tarif bleu d'EDF. Certains fournisseurs alternatifs proposent également des contrats avec offre indexée sur le tarif réglementé. Les clients de ces offres sont également protégés par le bouclier tarifaire, comme ceux qui avaient une offre réglée sur le marché. Pour ceux ayant souscrit à une offre de marché pour leur fourniture en gaz, un bouclier est également mis en place. "Dans ce cas, les consommateurs bénéficient à ce titre d'une aide de l'État équivalente au gel du tarif réglementé, égale à l'écart entre le tarif qui aurait dû s'appliquer en l'absence de gel et le tarif gelé", a expliqué le gouvernement.