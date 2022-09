Chèque transport 2023 : qui pourrait en bénéficier ?

CHEQUE TRANSPORT. Une nouvelle aide exceptionnelle pourrait voir le jour en 2023 pour les trajets du quotidien. Montant, bénéficiaires, date... On fait le point sur la potentielle création d'un chèque transport.

[Mis à jour le 23 septembre 2022 à 11h36] Le "quoi qu'il en coûte" est bel et bien terminé. Désormais, le gouvernement souhaite tourner la page et venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin, les Français les plus modestes qui n'ont d'autre choix que de prendre les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail, notamment. C'est pourquoi, l'exécutif envisage la création d'un chèque transport de 50 euros dès 2023. Une nouvelle aide exceptionnelle qui devrait entrer dans le projet de loi de finances 2023 (PLF). Qui serait concerné ? Les usagers des transports en commun comme le TER ou les Transiliens selon les informations du Parisien. Ce nouveau dispositif est a l'étude pour tenter de contrer la hausse importante du prix de l'énergie et des billets de train, notamment. Un versement directement sur le compte bancaire des abonnés des transport publics tient pour l'instant la corde. Cette aide viendrait compléter des dispositifs déjà en place comme la prime Macron, le chèque énergie ou la prime inflation.

Ce chèque transport pourrait cibler les abonnés les plus modestes jusqu'aux classes moyennes. L'objectif principal pour l'exécutif est de compenser les effets de l'inflation sur le coût réel des billets en raison de la hausse des tarifs de l'énergie. Une chose est sûre, les usagers des TGV ne seront pas concernés. Le but est de soutenir les voyageurs qui utilisent le train pour leurs trajets du quotidien. Les régions, compétentes financièrement en matières de transport n'entreraient pas en jeu dans le mécanisme de paiement, pris en charge par l'Etat. De plus amples précisions devraient être apportées par l'exécutif dès la semaine prochaine lors de la présentation du projet de loi de finances 2023, le lundi 26 septembre 2022.

Le chèque transport pourrait concerner les ménages les plus modestes, jusqu'aux classes moyennes sur les trajets du quotidien, comme les trajets domicile-travail. Plusieurs associations réclamaient depuis des semaines un geste de la part du gouvernement, notamment en raison des dispositifs lancés à l'étranger chez nos voisins européens.

Le chèque transport sur lequel le gouvernement planche pourrait s'élever à 50 euros. Un moyen pour le gouvernement de protéger les usagers face à la hausse attendue des prix des billets de train de la part des régions, en raison de la hausse impressionnante des prix de l'énergie comme l'électricité.

L'entrée en vigueur du chèque transport pourrait arriver dans les prochains mois, dès le début de l'année 2023.