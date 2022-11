Prix des cantines : une augmentation rapide ? Les professionnels alertent

PRIX CANTINES SCOLAIRES. Les professionnels de la restauration alertent sur une situation intenable fac à la hausse de l'inflation, et la flambée du prix de l'énergie. En urgence, elles réclament une hausse de 9% des contrats aux collectivités avant la fin de l'année 2022.

[Mis à jour le 7 novembre 2022 à 11h36] Vos enfants mangent tous les jours à la cantine scolaire ? Mauvaise nouvelle pour votre portefeuille, le prix du repas pourrait sensiblement augmenter. Par l'intermédiaire d'une tribune qui sera publiée ce lundi 7 novembre, les entreprises de la restauration scolaire s'apprêtent à lever le voile sur une situation jugée catastrophique, en raison de la hausse de l'inflation et de la flambée du prix de l'énergie. Comme le révèlent nos confrères du Parisien, ces dernières réclament une augmentation des contrats "d'au moins 9% par rapport aux prix pratiqués au 1er janvier 2022. Et si cela n'est pas possible, nous demandons à pouvoir rompre les contrats". L'augmentation du prix des denrées alimentaires devrait avoisiner les 18% en novembre 2022, de quoi faire planer de sérieux doutes sur le contenu des repas servis dans les cantines scolaires, et notamment les 3,2 millions d'écoliers servis dans une cantine dépendante d'un prestataire privé.

L'inflation des denrées alimentaire joue un rôle prépondèrent dans la situation inquiétante vécue en ce moment même par les entreprises de restauration scolaire. Elle devrait frôler les 18% en novembre, corrélée à l'envolée des prix du gaz et de l'électricité, et à une récolte de pommes de terre qui s'annonce plus que délicate, le torchon risque de bruler entre ces entreprises et les collectivités.

Autre problème, les contrats signés entre les entreprises et les collectivités. Ces derniers portent sur plusieurs années, il est donc assez difficile de modifier les prix en cours de route, malgré une inflation de ce niveau. Les entreprises, elles, souhaitent donc que ces contrats puissent être "cassés" dans le cadre d'un cas de force majeure. Au total, ce sont pas moins de 100 000 emplois qui pourraient être menacés par cette situation exceptionnelle. Les collectivités tentent de leu côté de gagner un peu de temps, en renégociant les prix depuis la validation de la circulaire par le Conseil d'Etat.

Pour tous les établissements publics, le calcul du coût de la cantine scolaire est déterminé par la collectivité dont dépend l'établissement. Par exemple, le département fixe les tarifs pour les collèges et la région pour les lycées. Généralement le calcul du tarif applicable pour chaque enfant dépend du quotient familial afin que ce tarif tienne compte des revenus et des charges de la famille. Ce tarif doit aussi tenir compte des éventuelles aides ou subventions perçues par la famille au titre de la restauration scolaire.

En moyenne, en France, un repas est facturé à la famille 2,70 euros. Au collège, le tarif monte à 3,30 euros en moyenne.

La commune n'est pas obligée de mettre en place la restauration scolaire dans les écoles primaires. Si un service de restauration scolaire est assuré, il doit respecter certaines règles. Il doit notamment garantir aux élèves un temps de repas d'au moins 30 minutes, une variété dans les menus et des portions adaptées à leur âge. Lorsque le service de restauration scolaire existe, vous pouvez y inscrire votre enfant. C'est un droit pour tous les enfants scolarisés. La commune doit préciser les conditions d'accès à la restauration scolaire. Toutefois, votre situation sociale ne doit pas faire obstacle à l'inscription de votre enfant. Par exemple, il est illégal de réserver l'accès à la cantine scolaire aux enfants dont les parents travaillent.

Les tarifs de la cantine scolaire à l'école primaire sont fixés par la commune. La commune peut appliquer au tarif le quotient familial : division du revenu imposable en un certain nombre de parts. Ce nombre de parts dépend de la situation du contribuable (célibataire, marié) et des personnes à sa charge. Cela permet d'adapter le prix du repas à vos revenus et charges.

Tous les étudiants boursiers sur critères sociaux, et les étudiants non boursiers qui attestent de difficultés financières graves constatées par les services sociaux du Crous pourront effectivement bénéficier d'un repas complet dans les restaurants universitaires à 1 euro en 2023.

Pour les collectivités mettant en place la "cantine à 1 euro" à compter du 1er août 2022, le tarif social d'un euro maximum, permettant de recevoir l'aide de l'Etat de 3 euros, est attribué aux familles dont le quotient familial CAF est inférieur ou égal à 1000 euros. Attention, cette aide ne concerne pas les particuliers directement, mais uniquement les collectivités.