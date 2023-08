Baisse de l'immobilier : voici les zones où les prix chutent le plus rapidement

Alerte sur l'immobilier français ! Découvrez les zones où les prix plongent le plus et pourquoi 2023 pourrait être l'année du retournement.

Le marché immobilier, après avoir connu des années d'effervescence, semble désormais ralentir son élan. Les répercussions de la crise économique actuelle et l'augmentation des taux de crédits immobiliers sont palpables.

En effet, selon la FNAIM, après avoir atteint des sommets en août 2021 avec un record de 1 206 000 ventes sur une période de 12 mois, le volume des transactions a commencé à s'essouffler. Selon les dernières données, sur 12 mois glissant arrêtés en mars, ce chiffre est descendu à 1 069 000, une diminution notable par rapport aux chiffres du passé récent. Les prévisions de la FNAIM indiquent que cette tendance devrait se poursuivre, avec une estimation de 950 000 ventes pour l'année entière en 2023, soit une baisse de 15% par rapport à l'année précédente. Un coup dur pour le secteur, puisque cela signifierait plus de 150 000 transactions en moins en comparaison à 2022, faisant de cette baisse l'une des plus importantes depuis un demi-siècle.

Ce ralentissement n'est pas uniforme et varie selon les régions. Certains départements ressentent davantage cette pression à la baisse. À titre d'exemple, le Territoire de Belfort a connu une diminution de 3,20% des prix, suivie des Alpes-de-Haute-Provence avec 2,90% et du Rhône à 2,70%. D'autres départements tels que la Haute-Loire et la Vendée ont vu leurs prix baisser de 2,60%. Il est intéressant de noter que, bien que la baisse soit générale sur le territoire national, certains départements sont plus touchés que d'autres. Voici le tableau de l'ensemble des départements, classés par pourcentage de baisse :

Prix au 2e trimestre, source Fédération nationale de l'immobilier Département Evolution des prix au 2e trimestre Territoire de Belfort -3,20% Alpes-de-Haute-Provence -2,90% Rhône -2,70% Haute-Loire -2,60% Vendée -2,60% Finistère -2,50% Maine-et-Loire -2,40% Indre -2,30% Loire-Atlantique -2,30% Côtes-d'Armor -2,10% Haute-Marne -2,00% Nord -2,00% Val-de-Marne -2,00% Ardèche -1,90% Cher -1,80% Isère -1,80% Loire -1,80% Lot -1,80% Marne -1,80% Allier -1,70% Hauts-de-Seine -1,70% Meuse -1,70% Pas-de-Calais -1,70% Vosges -1,70% Ardennes -1,60% Cantal -1,60% Dordogne -1,60% Bas-Rhin -1,50% Drôme -1,50% Oise -1,50% Orne -1,50% Seine-et-Marne -1,50% Aube -1,40% Morbihan -1,40% Puy-de-Dôme -1,40% Ille-et-Vilaine -1,30% Ain -1,20% Gironde -1,20% Sarthe -1,20% Savoie -1,20% Tarn-et-Garonne -1,20% Gers -1,10% Landes -1,10% Charente-Maritime -1,00% Lot-et-Garonne -1,00% Seine-Saint-Denis -1,00% Yvelines -1,00% Haut-Rhin -0,90% Haute-Saône -0,90% Meurthe-et-Moselle -0,90% Val-d'Oise -0,90% Yonne -0,90% Charente -0,80% Côte-d'Or -0,80% Haute-Vienne -0,80% Hautes-Pyrénées -0,80% Jura -0,80% Mayenne -0,80% Nièvre -0,80% Eure-et-Loir -0,70% Manche -0,70% Saône-et-Loire -0,70% Aveyron -0,60% Eure -0,60% Haute-Savoie -0,60% Loir-et-Cher -0,60% Somme -0,60% Haute-Garonne -0,50% Indre-et-Loire -0,50% Loiret -0,50% Moselle -0,50% Pyrénées-Atlantiques -0,40% Seine-Maritime -0,40% Vaucluse -0,40% Corrèze -0,30% Calvados -0,20% Doubs -0,10% Essonne -0,10% Creuse 0,00% Deux-Sèvres 0,00% Tarn 0,00% Aude 0,20% Ariège 0,30% Hautes-Alpes 0,30% Lozère 0,30% Vienne 0,30% Hérault 0,50% Aisne 0,60% Gard 0,60% Pyrénées-Orientales 0,80% Alpes-Maritimes 0,90% Var 0,90% Bouches-du-Rhône 1,00% Haute-Corse 2,30% Corse-du-Sud 4,90%

Loïc CANTIN, Président de la FNAIM, évoque ce phénomène en indiquant : "Après avoir été porté par des taux d'intérêt attractifs lui permettant de rester dynamique jusqu'en 2022, le marché immobilier connaît un réel retournement." L'inflation et les difficultés croissantes dans l'accès au crédit immobilier ont clairement un impact, d'où le nombre de transactions qui chute drastiquement.

Alors que les prix avaient précédemment montré une résilience remarquable, ils sont maintenant directement affectés par ce ralentissement du marché. Sur l'année, leur progression a ralenti, bien que restant en hausse, à +2,9% (contre +6,3% en juin 2022). Cependant, les trois derniers mois montrent une tendance bien plus inquiétante, avec un net recul des prix de -1%.

Si vous envisagez d'investir dans l'immobilier, gardez bien à l'esprit cette tendance à la baisse. Les conditions économiques actuelles, combinées à des taux de crédit immobilier en hausse, rendent le marché immobilier moins attrayant qu'auparavant. Seuls le temps et l'évolution de la situation économique pourront nous dire si cette baisse est temporaire ou si elle annonce une nouvelle norme pour le marché immobilier français.