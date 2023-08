Ils ont ressorti les chasse-neige en août : dans ces endroits d'Europe, la météo devient folle

L'été se transforme en hiver ! Découvrez les zones touchées par ce bouleversement climatique.

En plein cœur de l'été, tandis que la plupart des Européens sortent les crèmes solaires et les parapluies pour se protéger du soleil, certaines régions ont dû sortir leurs chasse-neige ! La météo fait des siennes dans diverses parties de l'Europe, notamment en Allemagne et en France.

À Reutlingen, une ville nichée dans la régie de Stuttgart, en Allemagne, l'été a pris une tournure hivernale. Vendredi dernier dans l'après-midi, cette ville tranquille située à proximité des contreforts de la Schwäbische Alb a été surprise par un violent orage, accompagné d'une pluie de grêle, transformant la ville en un paysage hivernal en plein mois d'août. D'après les rapports, la hauteur de la grêle a atteint un niveau stupéfiant de 30 centimètres. Les services techniques municipaux ont été contraints de déployer des chasse-neige pour dégager les routes.

Selon un communiqué de la ville sur le réseau social "X", la combinaison de feuilles d'arbres et de cette épaisse couche de grêle a obstrué les drains, provoquant des inondations dans les garages souterrains, les sous-sols et même certains logements. Les sapeurs-pompiers ont dû intervenir plus de 120 fois, mobilisant près de 290 de leurs membres pour aider les résidents. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé. Étonnamment, un expert du Deutschen Wetterdienstes (DWD) a classé cet orage comme "pas extraordinaire".

Toutefois, il convient de noter que la spécificité de cet orage réside dans le fait qu'il a frappé une zone urbaine, comme Reutlingen, où les effets d'une telle tempête sont plus visibles et dévastateurs que dans des zones rurales.

Pendant ce temps, au sud de notre pays, dans les Pyrénées françaises, la neige est tombée en plein été au Pic du Midi de Bigorre. Vendredi dernier au matin, les webcams positionnées à une altitude de 2.877 mètres ont montré une couche de neige fraîche recouvrant le site de l'observatoire. Ce phénomène n'est cependant pas inédit. En 2022, des chutes de neige similaires ont poussé les scientifiques du site à rallumer le chauffage en août.

Ces événements météorologiques, bien que non classés comme extraordinaires par certains experts, illustrent les caprices de la météo en Europe. Il est peut-être temps pour nous tous de repenser notre manière de prévoir le temps et de s'adapter à ces événements inattendus.