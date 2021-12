Chèque-cadeau : Kadéos, Fnac... Quel plafond ?

CHEQUE CADEAU. Dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus, le gouvernement a annoncé le relèvement du plafond du chèque-cadeau. Il atteint désormais 250 euros, contre 171 euros initialement.

[Mis à jour le 02 décembre 2021 à 10h06] 8 millions. C'est le nombre de salariés qui vont bénéficier du relèvement du plafond de défiscalisation du chèque cadeau, de 171 euros à 250 euros. Pour rappel, ce même plafond avait été porté à 342 euros l'an dernier. Dans les faits, il ne s'agit que d'une aide temporaire. "Pourquoi il y a un plafonnement ? Nous ne voulons pas que le chèque-cadeau se substitue aux hausses de salaire", a déclaré le locataire de Bercy. "D'après les émetteurs de chèques-cadeaux, cette mesure, prise début décembre 2020, avait conduit à la distribution de 150 millions d'euros de chèques-cadeaux supplémentaires qui sont venus s'ajouter aux 1,2 milliard d'euros de chèques-cadeaux distribués chaque année", a fait savoir Bercy dans un communiqué. Chèque énergie, prime de Noël, prime de 100 euros... Outre les chèques-cadeaux, les Français vont bénéficier de nombreuses aides en décembre. Vous souhaitez en savoir davantage sur les éléments à surveiller ? Consultez notre dossier sans attendre :

Les chèques-cadeaux sont des bons d'achat émis par des sociétés comme Cadhoc, Sodexo (TirGroupé) ou Kadéos. Leur utilisation n'est pas permise dans n'importe quelle enseigne. Elle est restreinte à certaines enseignes déterminées au préalable. La plupart des sociétés émettrices vous permettent d'en consulter la liste sur leur site Internet. D'un point de vue juridique, les chèques-cadeaux ne sont ni un complément de salaire, ni un cadeau ou un avantage en nature.

L'entreprise Edenred commercialise les Tickets Kadéos vendus auprès de sociétés qui veulent récompenser leurs salariés. Edenred offre différentes possibilités de chèques ou cartes cadeaux (Carte Zénith, Elite, Infini, Culture....). Les Tickets Kadéos sont utilisables dans un très grand nombre d'enseignes... Voici une liste (non exhaustive) des enseignes qui acceptent les chèques-cadeaux Kadéos : La Fnac, Go Sport, Galeries Lafayette, Agatha, Marionnaud, Super U, La Halle, etc. Sur son site dédié, Kadéos vous permet de rechercher les enseignes où vous pouvez utiliser ses titres.

Fnac-Darty propose des cartes cadeaux qui sont valables dans les deux enseignes. Les cartes cadeaux s'échelonnent d'un montant de 15 à 250 euros. Il est possible des les personnaliser pour un anniversaire, un remerciement etc. Par ailleurs, il existe des cartes cadeaux ciblées : e-Google play pour acheter jeux et application, Deezer pour acheter un abonnement musical, billetterie pour acheter des places de concert, etc. Elles sont valables un an.

L'entreprise Amazon propose des chèques-cadeaux aux entreprises et aux particuliers. Le programme "Amazon Incentives" permet notamment aux entreprises d'offrir des chèques-cadeaux à leurs collaborateurs. Les chèques-cadeaux peuvent être personnalisés, sous une forme physique ou envoyés par courriel. Les chèques Amazon sont compris entre 1 et 5 000 euros. Les particuliers peuvent aussi offrir des chèques-cadeaux à leurs proches. Là encore, ils sont personnalisables pour les anniversaires, un événement spécial, etc. Il est possible d'offrir des chèques-cadeaux digitaux. La liste des enseignes distribuées par Amazon est très importante. High-Tech, culture, électroménager, musique, produits de beauté... il existe des millions de références sur le site de l'entreprise américaine.

L'entreprise Cadhoc est une des entreprises phares dans la commercialisation de chèques ou cartes cadeaux. La carte, elle, peut être utilisée auprès de "plus de 230 enseignes, en magasin et en ligne" et "de très nombreux commerces de proximité", fait-on valoir sur le site Internet. Les chèques, eux, sont utilisables dans "plus de 780 enseignes nationales" et plus de 62 000 points de ventes en métropole comme en Martinique. Parmi les enseignes partenaires de l'entreprise, on note par exemple (liste non exhaustive) : Auchan, La Fnac, Marionnaud, Truffaut, Sephora, L'Occitane, Maisons du Monde, Habitat, Intermarché, etc.

L'entreprise Sodexo commercialise des chèques-cadeaux sous le nom TirGroupé by Sodexo. La société propose une gamme de 4 chèques-cadeaux (Bonheur, Culture, Rentrée, Liberté). Les chèques-cadeaux sont acceptés dans "plus de 900 enseignes", explique Sodexo. Pour savoir où les utiliser, vous devez sélectionner sur le site internet le type de chèque-cadeau que vous possédez. En voici une liste non exhaustive : Carrefour city, La Fnac, Galeries Lafayette, Joué Club, La Grande Récré, Nature & Découvertes, etc.

Il existe des chèques-cadeaux dédiés aux activités, sorties ou biens culturels. Ils bénéficient d'un régime fiscal particulier. Les chèques dits culturels sont exonérés de cotisations sociales quel que soit leur montant, "dès lors qu'ils ont pour objet exclusif de faciliter l'accès de leurs bénéficiaires à des activités ou prestations de nature culturelle", indique l'Urssaf sur son site. Par biens ou prestations à caractère culturel, l'Urssaf entend "places de spectacles, théâtre, opéra, concerts, places de cinéma, billets d'accès aux musées, monuments historiques, livres et bandes dessinées, CD, DVD."

Le chèque-cadeau est un bon d'achat utilisable dans certaines enseignes. Au sein de l'entreprise, il est remis par le comité social (CSE) ou directement par l'employeur, lorsque l'entreprise comporte peu de salariés. Mais comment les conditions d'attribution sont-elles définies ? "Vous ne pouvez pas utiliser des critères comme l'âge, le sexe, l'origine, la religion, l'appartenance à un syndicat ou encore la participation à une grève, pour décider qui a droit aux chèques cadeaux", prévient le site de l'industriel Sodexo. En revanche, d'autres critères peuvent être pris en compte tels que comme le quotient familial et la composition du foyer.

Les chèques-cadeaux sont exonérés de cotisations sociales pour les entreprises quand rappelle l'Urssaf "le montant global de l'ensemble des bons d'achat et cadeaux attribué à un salarié au cours d'une année civile n'excède pas 5% du plafond mensuel de la Sécurité sociale". Le plafond avait été fixé à 342,80 euros pour l'année 2020 dans le cadre de la crise sanitaire pour soutenir les petits commerces. En 2021, il est fixé à 250 euros, a annoncé Bruno Le Maire.

Il arrive que le montant global des chèques-cadeaux reçus sur une année par un salarié dépasse le plafond... Les entreprises peuvent être exonérées de cotisations sociales si elles remplissent simultanément 3 conditions : le chèque-cadeau est attribué pour un événement défini par l'Urssaf, en voici la liste :