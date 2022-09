Surveillez votre compte en banque, un virement des impôts arrive peut-être !

Vous êtes peut-être concerné par le virement réalisé à partir du mardi 6 septembre par les services du fisc. A quoi correspond cette somme et pourquoi êtes-vous remboursé (ou non) ? Voici toutes les explications.

Bonne nouvelle en cette 2e semaine de septembre, vous allez peut-être être remboursé par les impôts ! Comment le savoir ? Tout simplement en consultant votre relevé de compte en ligne. Vous y verrez peut-être un curieux intitulé apparaître : "REMB.EXCD.IMPOT". Le fisc a débuté l'opération ce mardi 6 septembre 2022. Pas de panique, votre prélèvement à la source n'est pas en cause et il ne s'agit pas d'une erreur de votre centre des impôts. Les impôts réalisent en réalité un remboursement de la redevance TV. Cette taxe a en effet été supprimée cet été dans le cadre de la loi pouvoir d'achat votée par le Parlement.

Tous les contribuables ne sont pas touchés et vous ne ne verrez donc peut-être pas ce virement arriver sur votre compte bancaire. Seuls les foyers fiscaux mensualisés et qui ne sont plus redevables de la taxe d'habitation sont concernés par cette bonne nouvelle pour leur budget. Aucune démarche n'est à entreprendre de leur part. Pour rappel, le montant de la redevance TV était de 138 euros en métropole et 88 euros en outre-mer. La suppression de la taxe d'habitation sera, elle, pleinement effective en 2023 après deux années marqués par une suppression progressive. Cette année, les derniers ménages imposables bénéficieront déjà d'un dégrèvement partiel suivant un plafond établi en fonction de leur revenus.