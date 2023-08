Votre employeur va pouvoir vous verser de plus gros chèques-cadeaux, découvrez le nouveau montant

Cette année, le montant maximal des chèques-cadeaux est revalorisé, après avoir été gelé pendant trois ans.

C'est le petit plus de fin d'année qui permet de se faire plaisir sans le voir passer sur le compte en banque. De très nombreuses entreprises ou CSE versent à leurs salariés des chèques-cadeaux avant Noël, utilisables pour les achats liés aux festivités. A la fin du carnet, l'ensemble des enseignes acceptant ce mode de paiement est listé et permet donc de prévoir les achats en conséquence. La somme globale attribuée à chaque salarié est divisée en plusieurs chèques, généralement de 10 et 20€. Et en 2023, les bénéficiaires pourraient hériter d'un montant plus élevé que l'an passé.

Le montant était bloqué depuis trois ans

Légalement, les entreprises et CSE peuvent octroyer la somme qu'elles désirent. Cependant, passé un certain plafond, elles doivent s'acquitter de cotisations sociales. Généralement, les organismes proposent donc, au maximum, la plafond permettant d'échapper à des frais supplémentaires. Celui-ci a été revu à la hausse et pourrait faire bien des heureux dans les mois à venir. Il correspond à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, le montant maximal retenu par la sécurité sociale pour le calcul de certaines cotisations.

En 2023, celui-ci est de 3666€. Cela permettra donc aux entreprises et CSE de verser jusqu'à 183€ de chèques-cadeaux à chaque salarié sans payer de cotisations supplémentaires. Pour le bénéficiaire, cela représente une augmentation de 12€ par rapport à 2022, d'autant que le montant était le même depuis 2020. Et cela va directement dans la poche de l'employé puisque les chèques-cadeaux sont pris en charge à 100% par l'organisme qui le verse. Si le montant total octroyé est libre dans chaque société, il ne reste plus au salarié qu'à aller le dépenser dans un délai d'un an.