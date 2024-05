Robert Fico : on en sait plus sur l'homme qui a tiré sur le Premier ministre slovaque

Quelques heures après l'attaque contre le Premier ministre slovaque, les médias locaux brossent un portrait pour le moins étonnant du principal suspect dans cette affaire. Septuagénaire, poète… Voici ce que l'on sait.

Sur les photos de l'interpellation, on peut voir un homme menotté, mains dans le dos, allongé sur le sol, portant un jean bleu, une ceinture noire en cuir et une chemise bleu clair, entouré par de nombreux membres des forces de l'ordre, derrière un cordon de sécurité. Il est reproché à cet individu d'avoir tiré à bout portant sur le Premier ministre slovaque, Robert Fico, mercredi 15 mai. Âgé de 59 ans, le chef du gouvernement était de passage à Handlová, commune de près de 18 000 habitants située au centre du pays, à deux heures de voiture au nord-est de la capitale Bratislava, à l'occasion d'un Conseil des ministres délocalisé. Les faits se sont produits après cette réunion et la conférence de presse qui l'a suivie.

Le principal suspect a été arrêté presque immédiatement. D'après les informations des médias locaux, l'homme serait âgé de 71 ans. Selon le quotidien slovaque Denník N, l'homme se prénommerait Juraj C.. Il serait originaire de Levice, dans le sud du pays. Ancien agent de sécurité dans un centre commercial, Juraj C. est un écrivain, poète amateur, marqué à gauche. Il est membre du club littéraire "Dúha" (arc-en-ciel, en slovaque), mais aussi de l'Association des écrivains slovaques. Il serait également le père du mouvement politique slovaque Hnutie proti násiliu, que l'on peut traduire par Mouvement contre la violence. Toujours selon Denník N, il y a huit ans, lorsqu'il essayait de collecter des signatures pour créer ce parti, il dénonçait l'omniprésence de "la militarisation, l'extrémisme, le néonazisme et l'anarchie" en Europe.

Contacté par le site d'information slovaque Aktuality, son fils a dit n'avoir "absolument aucune idée de ses intentions", ajoutant : "Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'a pas voté pour Fico." Auprès du Denník N, la directrice de la bibliothèque de Tekovská, qui le connaît de longue date, évoque un homme "normal". "Il était rebelle quand il était jeune, mais pas agressif", insiste-t-elle.

Rapidement exfiltré de la foule, auprès de laquelle il était venu serrer quelques mains avant de se faire tirer dessus, Robert Fico a été touché par plusieurs balles. Le dirigeant populiste, également connu pour être un soutien de Moscou, rappelle Le Monde, a été hospitalisé en urgence mercredi après-midi. Son pronostic vital est engagé, rapportait sa page Facebook en fin de journée, précisant que "les prochaines heures [seraient] décisives".