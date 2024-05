Festival de Cannes : un monument d'Hollywood de retour en compétition

La deuxième journée de compétition se déroule ce jeudi 16 mai à Cannes. Au programme : un film événement, des stars d'Hollywood et une lauréate régulière de la Croisette.

En direct

11:31 - Notre critique de Furiosa avant sa sortie en France Après sa projection en avant-première mondiale hier soir, que vaut Furiosa de Georges Miller ? Événement très prisé oblige, nous avons découvert le blockbuster d’action ce matin pour sa seconde projection cannoise. Et autant dire que si le film n'est pas la même claque que Mad Max : Fury Road, le film reste une odyssée explosive. Tout n'est pas parfait (surtout le rythme et sa première partie beaucoup trop longue), mais quel plaisir de retrouver cet univers visuel si singulier, des scènes d'action explosives, et des prestations remarquables de la part de Chris Hemsworth et Anya Taylor-Joy ! La critique complète est à lire prochainement sur Linternaute, avant sa sortie dans les salles de cinéma mercredi prochain.

11:05 - Le comportement de Francis Ford Coppola sur le tournage de Megalopolis étrillé Dans une enquête du Guardian, le comportement de Francis Ford Coppola sur le tournage de Megalopolis a été jugé comme très déplacé par des membres de l’équipe. Le journal raconte que le réalisateur “aurait contraint des femmes à s'asseoir sur ses genoux, par exemple", et aurait "tenté d'embrasser certaines des figurantes, qui étaient alors topless et peu vêtues". Son manque de professionnalisme (“parce qu'aucun plan n'avait été établi, et qu'il ne permettait pas à ses collaborateurs d'en établir un, il restait souvent assis dans sa caravane pendant des heures, ne parlait à personne, fumait souvent de la marijuana…”) a également été pointé du doigt. Le producteur exécutif Darren Demeter a démenti, assurant que “Francis se promenait sur le plateau” lors d’une scène “pour établir l'esprit de la scène en donnant de gentils câlins et des baisers sur la joue aux acteurs et aux figurants. C'était sa façon d'aider à insuffler et inspirer l'atmosphère du club, qui était si importante pour le film. Je n'ai jamais eu connaissance de plaintes pour harcèlement ou mauvais comportement au cours du projet."

10:30 - Quel film voir au Cinéma de la Plage ce soir ? A 21h30, les Cannois peuvent découvrir gratuitement et sans invitation un nouveau film au Cinéma de la Plage/Plage Macé. Il s'agit du long-métrage My Way réalisé par Thierry Teston et Lisa Azuelos. Ce documentaire revient sur la création de la chanson culte de Frank Sinatra et son entrée dans le patrimoine culturel, avec des interventions de Clara Luciani et Ben Harper.

10:08 - Quel est le programme de cette seconde journée du Festival de Cannes ? Outre la projection de Megalopolis au Grand Théâtre Lumière à 19h, plusieurs autres événements vont rythmer cette seconde journée cannoise. Les festivaliers pourront découvrir dans l'après-midi le film d’Andrea Arnold, Bird, également en compétition, mais aussi plusieurs films des compétitions parallèles. La journée va s’achever avec la projection de City of Darkness du réalisateur hongkongais Soi Cheang dès 22h30.

09:31 - Francis Ford Coppola en lice pour remporter sa troisième Palme d’or Ce soir, les festivaliers vont pouvoir découvrir Megalopolis de Francis Ford Coppola. Ce récit de science-fiction qui se présente comme l’adaptation moderne et futuriste d’une fable romaine est en compétition pour remporter la Palme d’or au Festival de Cannes. Rappelons que le cinéaste aujourd’hui âgé de 85 ans a déjà remporté le prestigieux prix deux fois dans sa carrière : la première pour Conversation secrète en 1974, la seconde pour Apocalypse Now en 1979, ex-aequo avec Le Tambour de Volker Schlöndorff.