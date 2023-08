De plus en plus de gens mettent une pince à linge dans leur voiture, et voici pourquoi

Les pinces à linge ont plutôt leur place sur une corde. Pourtant, certains automobilistes ont pris l'habitude de s'en servir en voiture. Mais pour quoi faire ?

Cela ne vous a probablement pas échappé, chaque voiture a sa propre odeur. Et on ne peut pas dire que les senteurs qui se dégagent de leur intérieur soient toujours très agréables. Entre les effluves de tabac – souvent imprégnées dans les tissus des sièges et des banquettes -, celles de nourritures ou encore des animaux de compagnie, il n'est pas rare d'avoir envie de se boucher le nez, surtout lorsque l'on monte dans un véhicule qui n'est pas le sien. Pour les personnes qui ont le mal des transports, cela peut même très vite transformer le trajet en long chemin de croix…

Pour masquer les odeurs nauséabondes des voitures, on trouve sur le marché une multitude de petits désodorisants à suspendre à son rétroviseur intérieur. Certains vendeurs proposent même depuis quelques années des "pendentifs" à la fois odorants et décoratifs. Ceux en forme de bijoux par exemple peuvent facilement dépasser la cinquantaine d'euros. Si on n'a pas envie de se ruiner, il existe une petite astuce simple et efficace. Il suffit de se munir d'une pince à linge en bois et d'un petit flacon d'huiles essentielles. Quelques gouttes versées sur la pince vont suffire à parfumer votre véhicule de façon durable.

Une fois imbibée du liquide de votre choix (lavande, agrumes, verveine...), la pince à linge se fixe sur l'une des bouches d'aération de votre véhicule (on vous conseille de choisir la plus grande située au centre de la planche de bord). Et à chaque fois que vous enclencherez le système de ventilation, d'air chaud l'hiver ou frais l'été, l'agréable odeur se diffusera dans tout l'habitacle. Une façon on ne peut plus économique, et écologique si on privilégie les huiles essentielles aux parfums chimiques, de parfumer sa voiture. Plus besoin ainsi d'ouvrir la fenêtre pour tenter de respirer de l'air frais qui, dans la circulation, est rarement gage de bonne odeur.