Trop de Français pensent être riches en les mettant de côté : c'est une arnaque

De nombreux Français pensent détenir un trésor. A tort, la plupart du temps.

"Tout le monde a quelque chose à vendre" : c'est le célèbre slogan de la quotidienne émission de France 2, "Affaire conclue". Oui, tout le monde a quelque chose à vendre, mais tout n'a pas de la valeur. Ou du moins, beaucoup de valeur. Pourtant, dans une période où les Français tentent de diversifier leurs revenus notamment en vidant leurs placards et tiroirs, une mise en garde s'impose sur une pratique courante qui peut vous faire perdre un peu voire beaucoup d'argent. Du moins par rapport à ce que vous pensez avoir dans vos poches...

Nombreux sont celles et ceux qui pensent détenir des pièces de monnaie valant bien plus que le montant inscrit sur leur face. Si vous avez peut-être un trésor avec une très vieille pièce (et encore !), penser que vos euros peuvent vous rapporter gros est illusoire. Pourtant, le marché de la vente des pièces communes à 20 pays de l'Europe est foisonnant sur internet, avec un fantasme particulier sur celles de 2 euros. Des personnes n'hésitent pas à mettre en vente sur Ebay, Rakuten et d'autres sites des pièces qu'ils jugent être "rares" en raison d'un détail.

"Pièce de 2 euro Allemagne 2008 fauté à 2 endroits". Mise à prix : 350 000€ ; "Lot de trois pièces de 2 euros rares", 180 000€ ; "Pièce de 2 euros rare", 50 000€. D'autres à 500, 1000, 2000, 5000€… En quelques clics, il est très facile de tomber sur une annonce. Mais gare à ne se faire prendre au piège. "Si la pièce ne vient pas d'un coffret, c'est une arnaque", alerte Thomas Luques, numismate installé à Reims et en Isère. "Les 2 euros rares, hors coffret, ça n'existe pas", abonde Bruno Visentini, président de la Fédération française des associations numismatique.

Ces spécialistes racontent avoir des dizaines d'appels par jour de clients, prêts à acheter en ligne, pour savoir s'il s'agit d'une bonne affaire ou non. La réponse est toujours la même : "Il n'y a pas de pièces rares, qui valent des milliers d'euros, qui sont en circulation." Ils recommandent ainsi de n'acheter qu'en boutique, auprès d'un professionnel.

Mais d'où vient cette folie pour tenter de revendre des euros ? Aux yeux des numismates, c'est un cercle vicieux qui s'auto-entretient. "Certains mettent une pièce en vente à 50 000€, une autre similaire à 100€. Une personne va l'acheter à 100€ pensant faire une bonne affaire alors que c'est quand même une arnaque", explique Thomas Luques, "et donc, certains sont persuadés que leur pièce à de la valeur parce qu'ils ont vu la pièce plus chère sur internet."

Pour être sûr de ne pas se faire avoir, mieux vaut donc se rendre chez un numismate. Celui-ci détient les livres de cotation des monnaies qui permettent de déterminer les prix des pièces. Un repère nécessaire. La plupart du temps, "je dis aux clients qu'ils peuvent aller faire leurs courses avec leur pièce", ironise Bruno Visentini.