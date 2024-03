Cette grande entreprise "s'en fiche" de votre CV et vous embauche en CDI... si vous résolvez un escape game

Il n'y a pas besoin non plus d'avoir la formation nécessaire, la société se charge de vous faire passer vos diplômes.

"Votre CV, on s'en fiche !" Ce genre de phrase, de nombreux candidats à la recherche d'un emploi rêvent de l'entendre. Ne pas se faire recruter uniquement sur le papier mais grâce à un véritable échange avec l'employeur est une méthode encore très peu utilisée par les recruteurs. Pourtant, en France, une grande entreprise fait fi du parcours des postulants et ne fait principalement son choix qu'au regard du savoir-être de la personne. Lequel est jugé après une expérience originale.

Imaginez un peu. Partir à un entretien d'embauche, sans CV sous le bras, mais avec pour objectif de résoudre… des énigmes, seul et en équipe avec des inconnus. C'est le procédé mis en place par Transdev, qui recrute actuellement à travers tout le pays, et, notamment dans le Sud-Ouest, autour de Toulouse (une trentaine de postes) mais aussi du Bassin d'Arcachon.

Depuis quelques années, l'entreprise de transport en commun organise des escape game en guise de session de recrutement. "C'est un métier qui demande un savoir-être particulier car vous êtes en contact avec du public toute la journée. Partant de ce constat, on s'est demandé comment attirer des candidats qui sortent des sentiers battus", explique Béatrice Gannieux, DRH de Transdev en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.

Durant le jeu, le recruteur observe les compétences de chacun. De quoi débrider des postulants parfois "pas habitués aux entretiens ou qui manquent de confiance en eux." Une fois terminée, l'activité est débriefée avec les candidats,. Mais ce n'est pas tout.

Le processus comprend une autre partie "ludique" : celle du pilotage d'un car sur un simulateur de conduite, "pour leur permettre de se mettre dans les conditions de conduite d'un gros véhicule, avec toutes les sensations", poursuit la DRH. Si le candidat est convaincu et, évidemment, retenu, il est ensuite recontacté par l'entreprise.

Cette dernière offre de nombreux postes de conducteur de car et de bus, en CDI, mais aussi en CDD, à temps plein et à temps partiel, sans chercher "de profil en particulier". Seul prérequis : être titulaire du permis B, c'est-à-dire le permis voiture. Transdev se charge de former ses futurs salariés au permis nécessaire pour le transport en commun.

Côté financier, un candidat sans expérience sera embauché à 1600€ net par mois, précise la société, laquelle vante "une bonne mutuelle, de l'épargne salariale", mais aussi un planning établi presqu'un an à l'avance, compte-tenu de la régularité du métier.

Après Montpellier et la banlieue de la Ville rose, c'est au sud ouest de Bordeaux que l'expérience est renouvelée par Transdev (Arès -22 mars- et Marcheprime -23 mars-). Selon les données de l'entreprise, environ un candidat sur cinq est recruté grâce à ce procédé.