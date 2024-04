Plus besoin de taper tous les chiffres de sa carte bancaire, un nouveau mode de paiement en ligne arrive

Ce nouveau système va simplifier le paiement en ligne.

C'est une étape bien souvent décourageante. Payer un achat en ligne n'est pas un parcours facile. Si, sur les sites de certains marchands, la procédure peut être rapide, en règle générale, elle est longue et pas très intuitive. Bien souvent, il est demandé de rentrer les 16 chiffres inscrits sur sa carte bancaire, la date d'expiration et le cryptogramme. Ensuite, une validation doit être faite auprès de votre banque : soit en vous connectant sur votre compte en ligne, soit en inscrivant un code reçu par SMS. Bref, un tas d'opérations qui ne rend pas l'expérience très fluide.

Mais cela va bientôt changer. Et c'est une très bonne nouvelle. Un processus bien plus facile pour payer ses achats en ligne va être déployé d'ici la fin d'année 2024 en France par Visa et Mastercard. Les deux géants de la transaction ont mis au point un procédé qui ne devrait plus décourager les acheteurs sur internet.

Le principe est simple : il n'y aura plus besoin de rentrer tous les chiffres inscrits sur carte bancaire. En un seul clic, le paiement sera validé. Pour cela, il faudra choisir le mode de paiement faisant apparaître la mention "Click to pay", reconnaissable à son logo associant la forme d'une carte bancaire et de deux flèches dirigées vers la droite. Tous les commerçants en ligne ne l'auront pas directement. Seuls ceux qui ont choisi de l'activer pourront le faire apparaître.

Le logo "Click to Pay" apparaîtra chez certains marchands. © Visa

Comment cela va-t-il fonctionner ? Au moment de finaliser un achat, le client indique son identité et ses coordonnées diverses, avec, forcément, l'adresse e-mail. Lorsque cette dernière est rentrée dans le formulaire, une recherche se lance automatiquement pour savoir si Click to Pay a été activé sur sa carte bancaire. Si tel est le cas, et que le marchand l'a aussi activé, cette option de paiement apparaîtra. Pour l'utiliser, il faudra la sélectionner et rentrer un code à usage unique envoyé par SMS. Ce n'est qu'ensuite que les cartes enregistrées dans ce système apparaîtront. Il suffira alors au client de simplement choisir laquelle il souhaite utiliser et cliquer sur "Payer".

Ce nouveau moyen de paiement ne sera pas instauré de facto pour tout le monde. Pour en bénéficier, il faudra s'inscrire, depuis son espace client de sa banque ou directement sur le site de Visa ou Mastercard, et autoriser le paiement avec "Click to Pay", en indiquant son adresse e-mail, son numéro de téléphone et évidemment, son numéro de carte bancaire. Il est d'ores et déjà possible de rattacher sa ou ses carte(s) bancaire(s) à ce dispositif en cliquant ici pour Visa ou ici pour Mastercard. S'il est déjà opérationnel aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, le service "débutera d'ici la fin de l'année" en France.