Tous ces départements sont menacés par le gel cette semaine

En fin de semaine, la pluie devrait disparaître grâce à l'arrivée d'un nouvel anticyclone, mais la chute des températures amène localement un risque de gel.

La chute brutale des températures s'est fait ressentir sur l'ensemble du pays en début de semaine. Des pointes nord au sud de la France, La Chaîne météo a constaté une baisse d'une dizaine de degrés et prévoit des gelées par endroit pour la fin de semaine.

La pluie, qui a refait son apparition lundi, devrait de nouveau être chassée par l'anticyclone atlantique pour le week-end. Le temps sera plus calme et sec avec encore du vent au nord comme au sud. À partir de jeudi, les averses et les giboulées devraient se limiter à l'est du pays et gagner progressivement l'Allemagne et la Belgique. En Savoie et dans les Pyrénées, la neige continuera de tomber dès 1000 mètres d'altitude et des températures comprises entre -2 et -5°C pourraient toucher les villes de haute montagne.

Dans les départements du centre et de l'est, le ciel sera plus dégagé, mais les températures très hivernales pourraient conduire à la présence de gel du nord de la région Grand-Est jusqu'au sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes et tout le bassin pyrénéen. Les températures négatives se feront ressentir tout le long des frontières italiennes et espagnoles. La Chaîne météo alerte sur le risque de gel en plaine.

© La Chaîne Météo

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le ciel devrait s'éclaircir pour faire chuter encore davantage les températures. Vendredi matin, le risque de gel devrait se décaler vers le sud de la moitié nord du pays pour se concentrer sur les départements de la Bourgogne-Franche-Comté, de l'Auverge-Rhône-Alpes et du nord de l'Occitanie. Même si elle n'est pour l'heure qu'hypothétique, la présence de gelées locales pourraient porter atteinte aux vignerons et aux agriculteurs. Là encore des températures comprises entre 2°C et -5°C sont à prévoir.

Sur le reste du pays, le temps sera frais et les températures devraient avoisiner les 4 à 9°C degrés en matinée, pour atteindre péniblement les 12 à 20°C par région, selon Météo France. Le week-end ne devrait pas être beaucoup plus chaud, mais l'anticyclone atlantique chassera la pluie encore présente à l'est vendredi. Le vent continuera de souffler sur la majeure partie du pays.