C'est l'astuce pour payer sa place de cinéma bien moins chère : ceux qui la connaissent font de grosses économies

Si les prix des places au cinéma sont en forte hausse, une astuce existe pour payer

Cela fait partie des loisirs que les Français ne s'offrent plus. Ou presque. Ce n'est pas nouveau, les cinémas sont de moins en moins fréquentés. Les derniers chiffres du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) en attestent : entre mars 2023 et février 2024, les salles obscures ont vendu près de 15% de billets en moins, dans un contexte où la tendance n'était déjà pas au remplissage des sièges. Principale cause de la baisse de fréquentation des cinémas : le prix des places.

Si il y a quelques années, il était possible d'aller voir un film en déboursant seulement 5 euros, désormais, il faut compter au minimum le double, et même parfois plus : certains cinémas vendent des places autour de 15 euros. Pour la sortie économe en famille, on repassera. D'autant qu'à ces niveaux là, un ticket coûte aussi cher (ou presque) qu'un abonnement mensuel à une plateforme de streaming proposant des milliers de contenus. Pour beaucoup de Français, le choix est vite fait.

Cependant, il existe une possibilité méconnue pour faire baisser le prix de la séance. Outre la traditionnelle ristourne permise grâce au comité d'entreprise, une autre astuce permet d'aller au cinéma à moindre coût et des millions de Français peuvent en bénéficier facilement. C'est en effet grâce à sa carte bancaire que d'importantes économies peuvent être réalisées : de 3 à 7 euros par place ! Les personnes pouvant profiter de cette importante remises sont celles détenant une carte Visa Premier ou Mastercard Gold. Cependant, ce n'est pas au moment de payer sa place avec l'une de ces cartes que le prix diminue.

Pour avoir droit à une intéressante réduction sur le prix des places de cinéma, les détenteurs de la carte Visa Premier doivent se rendre sur ce site et ceux de la Mastercard Gold sur celui-ci. Il faut alors créer un compte en suivant les instructions. Cela permet ainsi d'avoir accès à une plateforme similaire à un site de comité d'entreprise sur lequel il est possible d'acheter des places de cinéma à prix réduit, en ligne, et de les utiliser dans les multiplexes de son choix.

Pathé, Gaumont, CGR… Les grandes chaînes cinématographiques proposent toutes des réductions très intéressantes. Par exemple, pour le Pathé, des billets sont vendus à 10,20 euros, contre 16,90€ directement sur le site du cinéma. Par ailleurs, pour le CGR, les places sont proposées à 7,70€ contre 11,10€ en ligne. Des remises qui ne sont donc pas négligeables. Pourtant, celles-ci ne sont pas mises en avant par les banquiers lors du choix de la carte bancaire et la démarche n'est pas la plus évidente pour bénéficier de ces offres. Les économies réalisées valent pourtant la peine de se pencher dessus.