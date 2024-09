"Les prix ont fini de grimper" : dans cette ville prisée, on peut enfin acheter plus grand sans payer plus cher

Le marché immobilier commence à devenir favorable aux acheteurs.

Être proche de la mer, avoir une gare TGV desservie abondemment, attirer 46 000 étudiants chaque année et, surtout, proposer sur le marché immobilier des maisons avec jardin à des prix attractifs, dans un cadre de charme. Une description à faire pâlir plus d'une commune en France et qui a de quoi susciter l'intérêt de bon nombre de Français. Avec pour conséquence de faire flamber les prix de l'immobilier.

En quatre ans, l'envolée était telle que, pour un emprunt de 170 000 euros, il n'était plus possible d'acheter que 47 m² en juin 2023, contre 94m² fin 2019 ! Moitié moins ! Une tendance qui s'est estompée et qui commence même à s'inverser, au point que les futurs acquéreurs peuvent désormais acheter plus grand.

Nichée à moins de deux heures de l'océan Atlantique, à 1h20 de Paris en TGV, à 45 minutes d'un aéroport international et classée pour la troisième année consécutive comme la meilleur ville où il fait bon vivre, Angers dispose de sérieux atouts. Problème, cela a attiré trop de monde.

"Il y a eu une arrivée post-Covid de Parisiens, de gens avec un fort pouvoir d'achat. Les gens vendaient à Paris donc arrivaient avec des moyens", explique Maël Bernier, responsable de la communication chez Meilleurtaux. Mais ce n'est pas tout : "Beaucoup de Nantais sont aussi venus s'installer à Angers. C'est moins cher, moins embouteillé et à seulement 45 minutes de route." De quoi entraîner un emballement du marché immobilier local.

Toutefois, la société spécialiste en prêts immobiliers note que la situation commence à s'inverser. Une récente étude montre que pour un emprunt de 1000 euros par mois, il est désormais possible d'acheter 55m² à Angers, contre 47m² en juin 2023. "Cela s'explique par la baisse des taux bancaires (passés de 4,20% à 3,55%) et des prix qui se stabilisent, voire qui baissent. Actuellement, les prix ont fini de grimper et sont en phase avec la situation", analyse Maël Bernier. 8m² supplémentaires, pas forcément de quoi avoir une pièce en plus (9m² minimum généralement), mais d'avoir un séjour et/ou une salle de bain plus grands, par exemple.

Toutefois, quand bien même le contexte semble s'améliorer pour l'acquéreur, rien ne sert d'attendre pour pouvoir gagner encore un peu plus en pouvoir d'achat. La dynamique baissière ne va pas s'accélérer. "Si vous signez un crédit aujourd'hui, oui, ça risque de baisser à l'avenir. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que les taux baissent sous les 3%. Là, ça va baisser un peu, mais on ne va pas être à 3%", projette Maël Bernier. Peut-être le moment idéal pour se pencher sur un projet d'achat ?