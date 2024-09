Si la personne en face de vous a l'un de ses 5 comportements, elle n'est probablement pas digne de confiance

Certains comportements peuvent vous indiquer qu'une personne n'est pas digne de confiance. Soyez observateur, cela vous aidera dans vos relations.

La confiance est la base des relations. Sans elle, difficile de construire des liens sains et durables ou même de se sentir à l'aise. Toutefois, il ne faut pas pour autant donner sa confiance trop vite, car certaines personnes sont capables d'en abuser ou n'en sont tout simplement pas dignes. Comment les repérer ? Certains comportements peuvent vous aiguiller.

1. Esquiver souvent les questions. Quand quelqu'un cherche à vous cacher quelque chose, il tourne souvent autour du pot pour éviter de vraiment répondre. Ces personnes compensent alors par la quantité. Les informations sont en plus souvent vagues et le récit peut progressivement changer.

2. Parler sans hésitation. Les personnes qui sont honnêtes peuvent faire des pauses dans leur discours, réfléchir à ce qu'elles disent. A l'inverse, une personne qui ne l'est pas tend à suivre un script, comme si le texte proclamé était préparé à l'avance, donnant justement la fausse impression de répondre sans hésiter. Une étude publiée dans Applied Psycholinguistics révèle d'ailleurs que les "euh", signe d'hésitation, sont moins souvent prononcés lorsque quelqu'un ment que lorsqu'il dit la vérité.

3. Livrer des secrets sur les autres. Une personne qui n'est pas digne de confiance a souvent des paroles en l'air et ne sait pas garder des secrets. Si vous vous rendez compte qu'elle vous raconte toute la vie privée des autres, pourquoi ne ferait-elle pas pareil avec la vôtre ? C'est un bon indice pour identifier une personne malhonnête. A l'inverse, elle ne vous racontera pas grand-chose de personnel. N'ayant pas de scrupule à manquer à sa parole, elle imagine que les autres en font de même.

4. Ne pas faire preuve de culpabilité. Si elle agit mal, elle ne culpabilisera pas. Elle n'exprimera pas de regrets ou ne demandera pas pardon. L'erreur est humaine mais il faut savoir la reconnaitre et réagir en conséquence. Cela donne l'impression que la personne est dans un besoin constant d'avoir raison ou de se placer en victime. "Même si elle vous a blessé, elle peut créer son propre récit et ne pas vous écouter ou ignorer ce que vous dites", explique Susan Zinn, psychothérapeute, pour Well + good.

5. S'énerver rapidement. Quelqu'un qui se met en colère très vite et face à des problèmes mineurs ou qui a facilement recours à l'agressivité peut cacher une instabilité sous-jacente. Cela peut aussi montrer qu'il n'est pas à l'aise dans son discours et donc pas totalement honnête avec vous.

Il est aussi souvent conseillé de faire confiance à son instinct. Il peut être un bon indicateur selon Gretchen Kubacky, psychologue, auprès de Bustle. Si vous vous trouvez dans une telle situation, plusieurs options s'offrent à vous en fonction de la relation que vous entretenez avec cette personne : avoir une conversation claire avec elle pour lui partager votre ressenti, rester sur vos gardes ou mettre fin à la relation.