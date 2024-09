Des retraités vont recevoir un courrier important : il contient une très bonne nouvelle

Il faut surveiller sa boîte aux lettres dans les jours à venir.

Dans le marasme de la rentrée et de ses nombreuses et lourdes dépenses, principalement fiscales, les bonnes nouvelles sont rares. Pourtant, il en existe bien en ce mois de septembre. Au moins une, pour les retraités, à côté de laquelle il ne faudrait pas passer. Si tous ceux qui sont concernés n'ont pas encore eu l'information, celle-ci va arriver très vite dans les boîtes aux lettres puisque la Caisse nationale d'assurance vieillesse va envoyer un courrier écrit d'ici quelques jours.

Près d'un million de personnes seront destinataires de cette lettre qui sera expédiée lundi 16 septembre par les services de la CNAV. Celle-ci détaillera des annonces techniques faites dans les médias et les conséquences directes pour les finances des personnes concernées. Ce qui devrait être accueilli avec joie.

En effet, le message envoyé viendra détailler un mécanisme de la réforme des retraites qui a mis bien plus de temps que prévu à être opérationnel : celui de l'augmentation de certaines pensions, attendu depuis un an. Il viendra ainsi annoncer à 850 000 personnes qu'un versement complémentaire de 600 euros, en moyenne, apparaîtra sur leur compte en banque à partir du mercredi 25 septembre.

Il concerne les retraités qui ont cumulé leurs 120 trimestres de cotisation au cours de leur carrière et qui ne perçoivent pas plus de 847,57 euros bruts de retraite de base ni plus de 1352,23€ bruts de pension, base et complémentaire cumulées. Il s'agit donc de ceux percevant le minimum contributif majoré. Ce dernier devait être augmenté dès septembre 2023.

Promesse de la dernière réforme, la revalorisation des petites pensions n'avait toujours pas été pleinement mise en œuvre en raison d'un couac administratif. Les 600 euros versés correspondront donc au rattrapage des 12 derniers mois. Le courrier précisera également qu'à partir du versement mensuel d'octobre, le montant perçu par les bénéficiaires sera augmenté, en moyenne, de 50,94 euros.

Si le courrier arrivera donc automatiquement dans quelques jours chez les personnes éligibles, sans qu'elles n'aient rien à faire, les retraités peuvent découvrir s'ils sont concernés en utilisant le simulateur de l'assurance-retraite, en cliquant ici.