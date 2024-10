Cette facture va bientôt coûter plus cher, elle concerne des millions de Français

La forte hausse d'une taxe est en cause.

Rentrée et économies riment rarement. La valse des mauvaises nouvelles financières continue et le portefeuille des Français va à nouveau être frappé de plein fouet par une discrète augmentation qui va coûter plus cher à tous les ménages, d'ici quelques semaines. Une hausse qui va même être "plus forte que celles les années précédentes, lesquelles étaient déjà élevées d'une année sur l'autre."

Personne ne pourra échapper à cette flambée puisqu'il s'agit d'une revalorisation d'une taxe, décidée par l'Etat, et qui doit forcément être payée 46 millions de ménages chaque année. L'addition s'annonce salée et elle arrive très bientôt.

Tous les ans, propriétaires et locataires doivent payer une assurance pour leur logement. Si cette protection n'est pas obligatoire pour les détenteurs de biens, elle est très vivement recommandée afin de financer à moindre (voire sans) frais les réparations. Pour tous les locataires, en revanche, elle est indispensable.

Cela représente un coût : 191€ en moyenne, selon Les Furets, comparateur d'assurances. Cela varie si la personne est propriétaire (272€ en moyenne), en location vide (165€) ou location meublée (165€). D'importants écarts sont également constatés s'il s'agit d'une maison ou d'un appartement. La situation géographique joue aussi.

Mais attention : à partir du 1er janvier 2025, le prix d'une assurance habitation va s'envoler : +10 à 12% sur la facture, confirment Les Furets à Linternaute. "On observe déjà cette tendance puisque, sur nos offres les moins chères, les hausses sur un an sont de l'ordre de 13%", explique Cédric Ménager, directeur général du comparateur.

Cette augmentation est directement liée à un changement dans la loi. Fin 2023, le gouvernement a décidé que la surprime "Catastrophes naturelles" allait représenter, à partir de 2025, 20% du montant total de la note, contre 12% jusqu'ici. Cette taxe sert à financer un fonds qui permet d'indemniser les sinistrés après des inondations, sécheresses, avalanches, séismes ou autres… Face à la multiplication des aléas climatiques, l'Etat a donc décidé d'abonder davantage ce puits financier.

Concrètement, pour une assurance qui coûtait 300 euros en 2024, le montant de la surprime était de 36 euros. Au 1er janvier, cela grimpera autour de 55 euros.

Mais ce n'est pas tout. Le prix de base de l'assurance, sans compter la surprime, va lui aussi augmenter. "Il y a eu beaucoup d'inflation sur le coût des réparations (matériaux, peinture, fournisseurs…). Cela n'a pas été complètement répercuté ces deux dernières années car il y avait une pression du gouvernement pour ne pas augmenter les prix des assurances en période d'inflation. Désormais, les assureurs vont aussi répercuter ces coûts, ce qu'ils n'avaient pu faire jusqu'alors", détaille Cédric Ménager.

En moyenne, la facture va donc s'alourdir de quelques dizaines d'euros. "On paye plus pour continuer d'être couverts et il n'y a pas forcément d'évolution dans les franchises", précise-t-il. Il n'empêche que le chèque sera encore plus dur à signer dans quelques mois.