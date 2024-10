Le prix de cet équipement va flamber en 2025 : dernières semaines pour l'acheter à bas coût

Environ 500 000 sont vendus chaque année.

Un tour de vis financier avant une interdiction ? Alors que des économies et de nouvelles recettes sont cherchées tous azimuts par Michel Barnier et ses équipes, ces derniers ont annoncé l'augmentation d'une taxe dont certains ménages se seraient bien passés. Un choix qui semble guidé par une volonté de durcissement de la législation sur un équipement. Et bon nombre de Français cherchent à l'installer chez soi. Une décision également prise sous la pression de l'Union européenne.

C'est une petite ligne toute discrète mais qui a un impact significatif sur le portefeuille et sur laquelle on ne se penche jamais : le taux de TVA affiché en bas de la facture. En France, il est, normalement, de 20%. Mais certains produits bénéficient d'un taux minoré à 5,5%, ce qui permet de diminuer l'ampleur du chèque à signer.

Depuis plusieurs années, les ménages qui achètent des chaudières au gaz à très haute performance énergétique profitent de ce taux réduit. Installer ce mode de chauffage chez soi est peu taxé. Problème, l'Union européenne a dit stop. Et si la France a longtemps repoussé l'échéance, elle a décidé de s'y résoudre à partir de 2025. Pour se conformer aux règles supranationales et, surtout, faire rentrer un peu plus d'argent.

À compter du 1er janvier 2025, l'achat d'une chaudière à gaz sera donc taxée à 20%. Même si les industriels n'augmentent pas, ou à peine, leurs prix, le passage en caisse va donc considérablement s'alourdir. À titre d'exemple, pour une chaudière à très haute performance énergétique payée 5000€ en 2024, son prix passera à 5690 euros en 2025.

Un choix qui n'est pas anodin de la part du gouvernement. Les ventes de chaudières au gaz diminuent au fil des années (environ 500 000 en 2022) car il est désormais interdit d'en installer dans des logement neufs. L'objectif affiché est d'inciter à la baisse des émissions de CO2 par la mise en place d'équipements 100% électriques. L'an dernier, l'idée d'une interdiction totale des chaudières à gaz avait même été émise avant d'être abandonnée. Mais jusqu'à quand ?