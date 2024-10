Il y a un moment précis où il faut arrêter de tondre sa pelouse avant l'hiver - les jardiniers sont formels

C'est bientôt le moment de tondre sa pelouse une dernière fois et de ranger la tondeuse pour l'hiver. Mais quel est le meilleur moment pour cette dernière tonte avant l'hiver ?

Le gazon, comme la plupart des plantes, a un cycle de croissance étroitement lié aux conditions climatiques. Durant les mois les plus chauds, il pousse rapidement, ce qui nécessite des tontes fréquentes. Cependant, avec l'arrivée de l'automne et la baisse des températures, la croissance du gazon ralentit naturellement. La tentation peut être grande de continuer à tondre en automne et en hiver pour maintenir un gazon bien rasé, mais les jardiniers ne sont pas d'accord.

Les experts s'accordent sur un point : il existe un moment clé où il est préférable de remiser la tondeuse au garage jusqu'au printemps pour ne pas compromettre la santé de son gazon. Mais quel est le moment idéal ? Les jardiniers recommandent de prêter attention à cette diminution de la croissance de votre pelouse. En général, lorsque les températures descendent régulièrement en dessous de 10°C, la pelouse cesse de croître de manière significative.

C'est donc à ce moment-là qu'il faut envisager la dernière tonte avant l'hiver. Trop tondre ou tondre trop tard peut affaiblir le gazon, car une coupe trop courte avant l'hiver expose les racines aux gelées, tout en limitant la capacité de la plante à produire les nutriments dont elle a besoin pour survivre à la période froide.

© 123RF - natfoto

La période idéale pour la dernière tonte dépend donc de la région et du climat local. En général, elle se situe entre la mi-octobre et la mi-novembre. Dans les régions plus froides, comme le nord de la France ou les zones de montagne, elle peut intervenir plus tôt, tandis que dans les régions plus douces, comme le sud, elle peut être légèrement retardée. L'essentiel est d'observer attentivement les prévisions météorologiques. Si une vague de froid est annoncée, il est préférable d'effectuer la dernière tonte avant l'arrivée des premières gelées.

La hauteur de coupe pour la dernière tonte est un autre point crucial. Il est recommandé de ne pas couper le gazon trop court juste avant l'hiver. Une pelouse d'environ 5 à 7 centimètres de hauteur est idéale. Cette longueur permet à la pelouse de se protéger contre le froid, tout en évitant les risques de moisissures liées à l'humidité excessive.

Une pelouse trop longue peut être plus susceptible de se coucher sous le poids de la neige, ce qui favorise l'apparition de maladies fongiques. À l'inverse, une coupe trop courte expose la base des brins d'herbe et les racines aux rigueurs de l'hiver, rendant la pelouse plus vulnérable aux dommages.

Attention, arrêter de tondre ne signifie pas pour autant abandonner l'entretien de la pelouse. Après la dernière tonte, il est recommandé de retirer les feuilles mortes et les débris qui peuvent s'accumuler à la surface. Ces éléments, s'ils sont laissés en place, peuvent asphyxier le gazon et favoriser le développement de moisissures et de maladies pendant l'hiver.