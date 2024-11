Cette taxe sur le gaz va être multipliée par 4 : voici son nouveau montant en 2025

Cette hausse aura des conséquences directes sur la facture de 11 millions de Français.

Doucement, mais sûrement, le froid et l'hiver s'installent, partout en France. Les températures extérieures chutent et, conséquence directe, les chauffages sont allumés. Pour bon nombre de Français, se chauffer se fait au gaz et, pour une partie de la population, cette énergie est également utilisée pour la cuisson. Au total, ce sont environ 11 millions de ménages qui ont recours au gaz au quotidien.

A l'instar de l'électricité, le montant des factures n'a eu de cesse d'augmenter au fil des mois. Et cela n'est pas près de s'arranger puisque l'Etat entend multiplier par 4 une taxe appliquée sur cette énergie d'ici quelques semaines, dès début 2025.

Sur une facture de gaz, plusieurs lignes apparaissent : abonnement, consommation, contribution tarifaire d'acheminement et taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel. A chacun de ces libellés est ajoutée une indication : le montant de la TVA. Il est de 5,5 ou 20% selon l'intitulé.

A partir du 1er janvier, la TVA sur l'abonnement devrait passer de 5,5 à 20%, soit une multiplication du taux (presque) par quatre. Il s'agit d'un ajustement pour que la France soit en règle vis-à-vis de ce qu'impose l'Union européenne.

Deux exemples pour bien comprendre l'impact sur le portefeuille. En juillet 2022, Mireille a souscrit à l'offre "Gaz Energie garantie 3 ans" proposée par Engie. Dans la grille tarifaire, il lui était indiqué que son abonnement lui coûterait environ 20€ par mois durant cette période (le prix exact variant selon le nombre de jours dans le mois). Un tarif "hors évolution des taxes", est-il précisé. Comme l'Etat augmente la TVA sur l'abonnement, cela va donc se répercuter sur la facture. A compter de janvier, elle paiera donc 2,50€ de plus chaque mois, jusqu'à la fin de son contrat fin juin, soit 15€ de plus que prévu.

De son côté, Thierry est titulaire du contrat "Gaz Adapt 1 an", également chez Engie, depuis novembre 2024. Là aussi, la promesse d'un tarif fixe est faite en dehors des évolutions fiscales. Avec la hausse de la TVA, le prix mensuel de son abonnement grimpera d'environ 3 euros, soit 30€ de plus que prévu jusqu'en novembre prochain, date de fin de son contrat.

Une mauvaise nouvelle qui pourrait toutefois être indolore. Si le prix du gaz au KwH baisse au cours de l'année, la hausse de la TVA sur l'abonnement serait compensée. Mais rien n'est encore certain, contrairement à l'électricité. Par ailleurs, pour tous les ménages dont le contrat de gaz arrive à échéance, il faut s'attendre à payer plus cher l'abonnement à cette énergie : en plus de la TVA, tous les prix de base ont flambé. Le passage à la caisse va encore être douloureux.