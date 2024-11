Une nouvelle pièce de 10 euros créée : le billet historique bientôt remplacé ?

Une nouvelle pièce a été mise en circulation. Inédite, elle a pourtant autant de valeur que le billet... Voire même plus.

Depuis le passage à l'euro, la répartition de la monnaie entre les pièces et les billets est toujours la même : 1, 2, 5, 10, 20 et 50 centimes, 1 et 2 euros pour les pièces ; 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 euros pour les billets. En 22 ans, cette formule n'a pas bougé d'un iota. Pourtant, en 2024, une nouvelle pièce va faire son apparition : il s'agira d'une pièce de 10 euros. Ce ne sera pas une première, mais la création est suffisamment rare pour être soulignée.

Comme pour le billet, utiliser cette pièce dans un commerce permettra de régler un achat d'une valeur maximale de 10 euros. De là à remplacer le petit bout de papier rose ? Pas si vite ! Tous les Français ne pourront pas l'avoir dans leur portefeuille.

© Monnaie de Paris

Contrairement à la règle qui prévaut habituellement -plus les pièces ont de la valeur, plus elles sont grosses-, cette pièce de 10 euros est… la plus petite par rapport aux autres, même celle de 1 centime. En revanche, elle est dorée comme celles de 10, 20 et 50 centimes.

Son design, lui, représente, sur une face, l'extérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris avec l'inscription "Rebâtir Notre Dame". Sur l'autre, c'est l'intérieur du bâtiment, ainsi que divers métiers de l'artisanat qui sont mis en avant. Cette pièce exceptionnelle a été frappée par la Monnaie de Paris pour célébrer la réouverture de la cathédrale, cinq ans après l'incendie qui l'a dévastée.

Si cette pièce peut être utilisée pour faire des achats -uniquement en France et nulle part ailleurs- comme le confirme la Banque de France, peu de Français pourront l'avoir en leur possession. Seuls 1163 exemplaires ont été frappés. Surtout, il s'agit plus d'une pièce destinée aux collectionneurs. Il ne s'agit donc pas de remplacer l'historique billet.

Compte-tenu de son faible tirage et du caractère exceptionnel de la création, la pièce se vend 375€ l'unité. Or, en magasin, elle ne vaut que 10 euros. Mieux vaut donc la garder précieusement pour espérer voir sa valeur augmenter dans les années à venir.