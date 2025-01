Un virement des impôts de 645 euros arrive chez 9 millions de Français

Le DGFIP va procéder, dans quelques jours, à un virement auprès de nombreux contribuables.

C'est un coup de pouce auquel on ne pense pas toujours mais qui va venir faire du bien dans les comptes de millions de Français. Alors que la période de Noël arrive avec ses nombreuses dépenses liées aux festivités et cadeaux divers, le budget s'annonce serré en cette fin d'année. Et 2025 ne démarrera pas sous de meilleurs auspices puisque de nombreux tarifs du quotidien vont augmenter.

Toutefois, au milieu de ces nouvelles peu réjouissantes, se cache une respiration bienvenue dans quelques semaines : un versement -et non un prélèvement !- des impôts, qui va bénéficier à environ 9 millions de Français. Automatiquement, sans rien faire, un montant d'une à plusieurs centaines d'euros (selon le profil) va arriver sur les comptes en banque.

Depuis plusieurs années, à la mi-janvier, le fisc octroie une somme à de nombreux contribuables pour les aider à payer certaines factures. Une aubaine pour les ménages concernés. En 2025, ce sont, en moyenne, 645€ qui seront attribués à celles et ceux qui sont éligibles à ce versement. Toute la population ne peut pas y prétendre mais, contrairement à certains dispositifs, cela n'est pas lié aux revenus. Les plus aisés peuvent autant en bénéficier que les plus modestes.

Sont concernées par ce virement les personnes qui ont des dépenses de frais de garde d'enfant, d'emploi à domicile, qui ont fait des dons ou ont des investissements locatifs. Chaque année, ces dépenses sont remboursées par les impôts à divers niveaux : 50% pour les emplois à domicile et frais de garde, 66% pour les dons, autour de 20% pour le locatif.

En janvier, le fisc fera un premier virement, correspondant à 60% de la part qu'il rembourse. Les 40% restants le seront au cours de l'été. Les montants sont calculés par rapport à ce que vous avez déclaré en 2024, sur vos revenus et dépenses de 2023. Vous n'avez pas tout suivi ? Explications.

Plus simplement : au printemps 2024, vous avez déclaré aux impôts avoir payé en 2023 10 000€ de frais de garde de votre enfant. Le fisc prend donc en charge 5 000€. Mi-janvier 2024, ce sont donc 3 000€ (60% de 5 000€) qui vous seront donnés. Les 2 000€ manquants arriveront ensuite dans l'été.

Si vous n'avez pas fait de changement depuis votre dernière déclaration d'impôts et que vous avez droit à cette aide pour l'un (ou plusieurs) des cas cités précédemment, l'argent sera versé automatiquement sur votre compte bancaire autour du mercredi 15 janvier 2025.

Le libellé sera le suivant : "AVANCE CREDIMPOT". Les personnes concernées recevront prochainement un document des impôts, disponible dans son espace personnel sur le site impots.gouv.fr. Celui-ci précisera la somme qui sera octroyée puisque celle-ci est individuelle, selon les frais engagés par chacun.