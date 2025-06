Rentré comme stagiaire, il devient PDG de l'entreprise 40 ans plus tard : "j'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé de faire"

L'histoire du patron de l'une des plus grandes marques mondiales est méconnue. Elle est pourtant atypique.

C'est un parcours plein de persévérance, qui fait rêver. Entrer dans une entreprise comme stagiaire à 24 ans, faire toute sa carrière dans la même société, gravir tous les échelons et devenir le PDG 36 ans plus tard. Cette histoire, c'est celle d'Elliott Hill. Son nom ne vous dit rien ? Il est pourtant à la tête de l'une des plus grosses marques mondiales : Nike.

Quatre lettres qui ont rythmé toute sa vie, de sa rencontre à la fac avec un dirigeant de la marque à un coup de fil le sortant de sa retraite pour prendre les rênes de l'entreprise à la virgule. De quoi en faire l'un des patrons à l'histoire atypique... car rien ne prédestinait le sexagénaire à conquérir le monde du sport.

Né à Austin, Elliott Hill a pratiqué diverses disciplines jusqu'au lycée, sans être "assez bon" pour passer à un niveau supérieur. C'est pourtant en tant qu'entraîneur sportif qu'il va gagner ses premiers revenus afin de se payer ses études à la Texas Catholic University. "Je suis allé là-bas et mon monde a complètement changé", a-t-il raconté dans une interview accordée à FORTitude.

© Nike

Il obtient d'abord un diplôme en kinésiologie avant de replonger dans le monde du sport. Il devient entraîneur adjoint aux Dallas Cowboys (football américain). Un déclic. "Cela a ouvert mon monde au sport et je savais que je voulais être dans le sport", explique-t-il. Direction donc l'Ohio University où il décroche un master en administration sportive en 1988.

C'est ici que la connexion avec Nike s'établit. Au cours de ses études, Elliott Hill écrit un article sur la marque. Quelques temps plus tard, un dirigeant de Nike vient donner une conférence. "Tim Joyce est venu parler à l'université et je suis allé le voir. Je lui ai dit : 'Je veux travailler pour Nike.' Il m'a dit : 'si tu veux me rencontrer, retrouve-moi demain matin dans ce café.' Je suis allé là-bas, je l'ai rencontré et il y a toute une histoire derrière ça…", se remémore-t-il.

Malgré le rendez-vous, Elliott Hill a ainsi insisté pendant six mois avant d'obtenir un poste. "Je me suis présenté, j'ai rencontré Tim et il m'a dit il dit 'hé tu sais que j'y ai réfléchi, ce sera un excellent stage pour toi.'" C'était le 1er juin 1988. Elliott Hill accepte. "Je n'ai jamais dit à ma mère que j'étais en fait un stagiaire", reconnaît-il trois décennies plus tard.

Sans le savoir, Elliott Hill mettait pour la première fois le pied dans une entreprise qu'il n'allait jamais quitter. D'abord affecté au bureau des ventes de Memphis où "j'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé de faire", il a gravi les échelons : direction nationale puis mondiale des ventes, créations de produits sportifs… Une carrière qui l'a amené à travailler avec Michael Jordan ou encore LeBron James, mais aussi Phil Knight ou Ben Affleck, "personnages qui m'ont le plus déçus", dit-il.

Elliott Hill ne cache pas avoir dû travailler "plus de 60 heures par semaine" et sacrifié beaucoup de moments familiaux. Parti à la retraite en 2020, il a été rappelé courant 2024 pour devenir PDG, alors qu'il venait de fonder une équipe de baseball (Austin Moontowers) et qu'il siégeait dans trois conseils d'administration de start-ups pour "être entouré de jeunes qui font des choses entrepreneuriales."

C'est finalement un immense défi qu'il relève à présent : redresser une marque en proie à de grandes difficultés. "C'est à mesure que l'entreprise grandit que les employés doivent grandir avec elle", philosophe le désormais patron de la marque à la virgule.