Nouvelle Dacia Sandero : quels changements ? Les premières photos

DACIA SANDERO - La Dacia Sandero 3e génération se dévoile ! Avant sa présentation officielle le 29 septembre, le constructeur a dévoilé les premières photos d'un véhicule modernisé.

[Mis à jour le 8 septembre 2020 à 14h53] Alors que le premier modèle a été lancé en 2007, Dacia vient de dévoiler quelques photos sur la 3e génération de sa Sandero avec ses variantes, la Stepway et la Nouvelle Logan. Voiture la plus vendue aux particuliers depuis 2017, la Dacia Sandero attire toujours l'oeil, notamment par son prix très attractif. Pour preuve selon l'Argus, la voiture est le 3e véhicule le plus vendu au mois d'août 2020 alors qu'à titre de comparaison la Clio V est cinquième et le Renault Captur prend la sixième place.

S'il faudra attendre le 29 septembre pour avoir une vue complète de la 3e génération du véhicule, le constructeur a dévoilé quelques informations en avant première sur le nouveau design. Selon les premières photos, la citadine low-cost par excellence ne se repose pas sur ses acquis et aborde une toute nouvelle plateforme, celle de la Renault Clio 5. Cela devrait inclure de nouveaux équipements que Dacia n'a pas encore dévoilé. Si on rentre dans les détails de l'aspect extérieur on notera que le véhicule offre un effet plus dynamique avec notamment un pare-brise beaucoup plus incliné. Le vitrage latéral, accentué puisque prolongé dans la custode, prolonge ce tout nouvel effet dynamique de la citadine. Si les marqueurs sont toujours bien présents, la Dacia Sandero s'offre tout de même quelques "fantaisies". Les feux ont été redessinés avec de nouvelles signatures lumineuses, en Y. Si le motif est différent à l'arrière, cette nouvelle signature est également présente.

© Dacia

La baroudeuse ! C'est un surnom qui lui colle bien à la peau. Si Dacia dévoile une nouvelle version de sa Sandero, la Stepway a également droit à son restylage. Première différence marquée, le capot du véhicule. La Stepway a son propre capot, nervuré sur le côté et sur la partie centrale. La calandre s'offre également un design singulier avec un motif exclusif et un badge flanqué "Stepway". Sa différenciation avec la Sandero classique est accentuée par les barres de toit assez imposantes qui donnent sa véritable identité et ce vrai côté baroudeur au véhicule.

© Dacia

La Sandero seconde génération était proposée à partir de 7 990 alors qu'il fallait compter 9 000 euros pour la version en finition Ambiance, le prix devrait légèrement évoluer tout en restant très attractif. Pour la version Stepway, le premier prix était de 12 600 euros (avec le moteur Tce 90 chevaux, entrée de gamme dans cette finition) pour garder son positionnement low-cost. Là-aussi, le prix devrait très légèrement évoluer. Cependant, un élément pourrait faire évoluer le prix de la Sandero Stepway puisque cette dernière pourrait bénéficier de l'hybridation (non rechargeable) proposée par la Clio E-Tech (140 ch).

Pour le moment, le constructeur n'a pas encore communiqué sur la date de sortie de la toute nouvelle génération de la Dacia Sandero. Seule véritable information, la Nouvelle Logan ne devrait pas être commercialisée en France ni en Europe.

Linternaute.com a pu essayer la seconde génération de la Dacia Sandero. La voiture a toujours la cote chez les particuliers au point d'être l'un des modèles les plus vendus en France (la Renault Clio est toujours en tête au cumulé particuliers-entreprises) ! Pour poursuivre sur sa lancée, Dacia a prévu d'apporter un petit coup de jeune à ses berlines. La filiale low cost de Renault devrait encore séduire un public français très friand de ses modèles à bas coût et qui se revendent très bien sur le marché de l'occasion où leurs pièces éprouvées et leur robustesse sont recherchées. On a mis à l'épreuve la version Stepway. C'est celle qui est plébiscitée par les acheteurs, sensibles à son look de baroudeuse et à son allure robuste. Pour consulter notre essai, cliquez sur la photo ci-dessous :