Nouvelle Renault Clio : la citadine restylée démarre à 18 500 euros

Dévoilée au printemps, la Clio V restylée débarque dans les concessions en ce mois de juillet. La citadine favorite de Renault, avec un potentiel de séduction renouvelé, se décline désormais en trois finitions dont la nouvelle version Alpine. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la grande rivale de la Peugeot 208, accessible à partir de 18 500 euros.

[Mis à jour le 19 juillet 2023 à 11h52] Trois mois après avoir révélé la nouvelle silhouette et les équipements de sa Clio V relookée, Renault a officiellement communiqué la gamme et les prix de sa citadine phare. Redevenue n°1 des ventes du premier semestre 2023 aux dépens de la Peugeot 208 - laquelle vient elle aussi de passer par la case restylage -, la Clio de 5ème génération est disponible à la commande depuis le 17 juillet pour une livraison programmée à la rentrée. Avec un design plus agressif, dans l'air du temps, un choix de finition simplifié (Evolution, Techno, Esprit Alpine), des motorisations variées et un prix de base très attractif, la Clio espère surfer sur son excellente dynamique et conforter son leadership retrouvé sur le segment B.

Quelles nouveautés sur la nouvelle Renault Clio ?

Finie la timidité des débuts, la stratégie de ne surtout pas changer une recette qui a fonctionné... Attaquée de toute part après avoir été détrônée par la Peugeot 208, la Renault Clio est passée par la case relooking extrême pour raviver son potentiel séduction. Renault a dévoilé au printemps les premières photos de sa "Clio new look", une version restylée qui adopte une face bien plus expressive, agressive et même sportive dans sa finition Esprit Alpine.

De face, la Clio prend un petit air de Peugeot 308 avec sa large calandre effilée et sa signature lumineuse verticale, proche des "crocs" des derniers modèles Peugeot qui adoptaient ces Led très expressifs.

© Renault

Ce n'est pas un hasard. Outre le fait que le design des derniers modèles du rival français a séduit un large public, ces créations ont été supervisées par un certain Gilles Vidal, responsable du design Peugeot passé chez "l'ennemi" en 2020 en rejoignant Renault. Cette Clio est ainsi un des premiers modèles de série de la marque au Losange à avoir été sous sa supervision. Pas de secret donc à revoir certaines lignes et grands principes qu'il avait imposé chez Peugeot... La Clio se démarque toutefois par son style sportif avec notamment un bouclier bicolore à l'avant, un tout nouveau bouclier à l'arrière et des feux arrière qui adoptent une partie transparente.

Renault a simplifié la gamme de la Clio V qui ne se compose désormais plus que de trois finitions : Evolution, Techno Esprit Alpine. Cette dernière offre une nouvelle version au look sportif (jantes de 17 pouces, pédalier sport en aluminium, sièges et sellerie spécifiques...) incarnant le haut de gamme du modèle.

© Hamdi Ben Lagah/PEUGEOT

A l'intérieur, la Clio, sortie en 2019, a plutôt bien vieilli et il n'y aura donc pas de grande révolution stylistique. On note tout de même une montée en équipements, illustrée par l'arrivée de l'instrumentation numérique de série, disponible toutefois en deux tailles en fonction des finitions (écran de 7 pouces sur les finitions Evolution et Techno, de 9.3 pouces sur la finition Esprit Alpine). La version Esprit Alpine se dote de sièges spécifiques griffés au logo de la marque dieppoise et de petits attributs comme des surpiqures ou des logos tricolores disséminés dans l'habitacle. A l'extérieur, le bouclier se dote d'une couleur gris mat.

© Renault

Les motorisations de la nouvelle Renault Clio restylée

Si les constructeurs boudent de plus en plus la motorisation diesel, Renault ne l'a pas enlevée du catalogue pour sa voiture la plus vendue. Comme attendu, la gamme propose cinq moteurs différents, de l'essence au diesel en passant par l'hybride. Le petit 3 cylindres SCE, exclusivement sur la finition Evolution, développe 65 chevaux, contre 90 et 100 pour les deux autres moteurs essence. Le diesel 1.5 Blue dCi de 100 ch, lui aussi seulement disponible sur la Clio Evolution, et le moteur e-tech Full hybride d'une puissance de 145 ch sont les deux autres alternatives.

Toutes les photos de la nouvelle Renault Clio

Si vous souhaitez découvrir cette nouvelle Clio en détail, rendez-vous dans notre diaporama à retrouver en cliquant ci-dessous.

Quand est sortie la nouvelle Renault Clio restylée ?

La Clio restylée est disponible à la commande depuis le 17 juillet, trois mois après sa présentation, et les premières livraisons sont attendues pour le mois de septembre 2023.

Quel est le prix de cette nouvelle Clio ?

Renault parvient à proposer sa citadine star à des tarifs assez attractifs. Son modèle d'entrée de gamme, équipé du petit moteur de 65 chevaux dans la finition Evolution, coûte 18 500 euros. C'est 165 euros de moins que le premier prix de la nouvelle Peugeot 208 restylée, grande rivale de la Clio, qui coûte aujourd'hui 18 650 euros, il est vrai dotée d'un moteur un petit peu plus puissant (75 ch). Pour accéder à la motorisation hybride, il faut débourser au minimum 23 600 euros (finition Evolution) tandis qu'au sommet de la gamme, la finition Esprit Alpine du moteur e-tech couplé à la boîte automatique réclame 27 400 euros. Concernant le diesel, uniquement disponible sur la version Evolution de la Clio, Renault a fixé son prix à 22 000 euros.