Craig Breen est mort après un accident, il avait perdu son copilote dans un crash à ses débuts

Le pilote irlandais de rallye Craig Breen est décédé suite à un accident lors d'une séance d'essais. La terrible nouvelle est tombée ce jeudi 13 avril à la mi-journée par le biais d'un communiqué de son écurie Hyundai Motorsport.

Le monde du rallye est sous le choc à quelques jours du rallye de Croatie, troisième manche du championnat du monde WRC 2023. L'écurie Hyundai Motorsport a annoncé ce jeudi 13 avril 2023 à la mi-journée la mort de son pilote Craig Breen. L'Irlandais, âgé de 33 ans, est décédé des suites d'un accident survenu ce jeudi en Croatie où il réalisait d'ultimes essais avant le rallye. La manche doit débuter le 20 avril prochain, après deux premières épreuves à Monte-Carlo et en Finlande.

L'équipe Hyundai a officialisé la nouvelle par le biais d'un communiqué publié sur son compte Twitter. "Hyundai Motorsport est profondément attristé de confirmer que le pilote Craig Breen a perdu la vie aujourd'hui à la suite d'un accident survenu lors des essais préliminaires du Rallye de Croatie. Le copilote James Fulton est sorti indemne de l'incident qui s'est produit peu après midi, heure locale. Hyundai Motorsport adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Craig, à ses amis et à ses nombreux fans."

Craig Breen avait vécu un drame lors de ses débuts en rallye

Pilote officiel Hyundai cette saison où il disposait d'un programme à mi-temps, Craig Breen avait auparavant piloté pour Citroën et Ford et avait pris la 2e place du dernier rallye de Finlande. Sa carrière, difficile et en dents de scie avec notamment une éviction de Citroën fin 2018, avait été marquée par un drame en 2012 lors d'un rallye en Italie comptant pour le championnat IRC. Un accident avait causé la mort tragique de son copilote Gareth Roberts.

En 2021, de retour sur les lieux pour le rallye de Sicile Targa Florio, il avait fait part de son émotion après avoir pris la 2e place de l'épreuve. "Merci à tous les fans qui m'ont écrit et envoyé tant de centaines et de centaines de messages au cours de la semaine. Merci à ma famille et à mes amis qui m'ont aidé à traverser l'une des semaines les plus émouvantes de ma vie."