Dacia Spring : la citadine 100% électrique dévoilée ! Photos, prix, date de sortie, les infos

DACIA SPRING. Elle n'était qu'un concept-car il y a quelques mois, elle est désormais réelle ! À travers son évènement eWays, Dacia a dévoilé sa voiture 100% électrique, la Spring. Voici les photos et ce qu'il faut savoir sur la Dacia Spring.

[Mis à jour le 15 octobre 2020 à 18h10] Réputée notamment pour sa Dacia Sandero, la firme roumaine de Renault veut frapper un grand coup dans le monde de l'électrique avec une voiture au moteur 100 % électrique à un tarif accessible. Si on ignore pour le moment son prix, Dacia a enfin levé le voile sur sa "Spring" via son événement eWays. Le véhicule sera commercialisé en 2021, accessible au particulier à partir du printemps et livré à l'automne selon le constructeur. La Spring dispose d'un moteur électrique d'une puissance de 33 kW (l'équivalent de 44 chevaux) avec une autonomie de 225 kilomètres en WLTP et même 295 kilomètres en cycle urbain. Au niveau du design, la Dacia Spring aura notamment droit à la toute nouvelle signature lumineuse en Y à l'arrière. Retrouvez les premières photos officielles de cette Dacia Spring ainsi que toutes les informations à son sujet ci-dessous.

DACIA will break the rules. Once Again.

All New #SpringElectric The most affordable electric car in Europe. #RenaultEWAYS pic.twitter.com/NyLpZK3utt — Groupe Renault (@Groupe_Renault) October 15, 2020

Et voici la #Dacia #Spring, la première voiture électrique de la marque ! En déduisant le bonus, elle devrait coûter autour des 10 000 euros... ce qui en ferait le VE le plus abordable du marché ! Commercialisation au printemps 2021. pic.twitter.com/IDe6E2NxEz — Avere-France (@AvereFrance) October 15, 2020

La Dacia Spring est clairement basée sur le Renault City K-ZE, le petit SUV électrique de la marque au Losange destiné aux marchés émergents. Elle en reprend donc la silhouette, entre SUV compact et citadine. Dacia l'a bien évidemment mise à ses couleurs, avec une carrosserie pastel teinte "Gris Souris", des "étincelles mates Orange Fluo", des arches de roue, barres de toit, baguettes de bas de porte spécifiques, des skis de protection "intégrés aux pare-chocs avant et arrière"... A 'lavant ,le capot est nervuré, et la calandre pleine. La Dacia Spring bénéficie également d'une garde au sol surélevée. Découvrez les photos de la Dacia Spring dans sa version show-car (dernier concept avant sortie de la version de série) en cliquant sur l'image ci-dessus !

Malgré son aspect low cost, la Dacia Spring est tout de même équipée de projecteurs 100% LED à l'avant ainsi que de feux LED à l'arrière. Des feux dont la signature visuelle "en double Y" annoncent d'ailleurs "la future identité lumineuse des modèles Dacia". La Spring électrique a pour ambition de "fournir une mobilité durable accessible à tous, en respectant les valeurs et la philosophie de la marque Dacia". Ce showcar préfigure donc "une citadine 4 places 100% électrique spacieuse pour donner l'accès au plus grand nombre à une mobilité facilitée et plus vertueuse". Dacia promet que cette citadine électrique associe "robustesse et accessibilité".

On sait peu de choses sur la motorisation électrique de cette Dacia Spring pour le moment. Le constructeur roumain membre du groupe Renault a simplement annoncé que "la version de série de la Dacia Spring vise une autonomie électrique autour de 200 kilomètres WLTP". La Spring sera donc principalement à utiliser en milieu urbain et péri-urbain. Reste à voir combien de temps prendra la recharge de la batterie. Pour rappel, le Renault City K-ZE prend 50 minutes pour recharger sa batterie de 0 à 80% en charge rapide, et 4 heures pour charger à 100% sur une prise classique. On ne sait si la Dacia Spring reprendra le même type de batteries que la déclinaison du Losange. Enfin, si cette Dacia Spring reprend bien les mêmes caractéristiques que le Renault City K-ZE, elle pourrait également disposer d'un coffre de 300 litres.

Le tarif de la Dacia Spring électrique est inconnu à l'heure où nous écrivons ces lignes. Logiquement, et pour ne pas faire de concurrence à la Renault Zoé, la Spring devrait être proposée à un prix abordable, probablement aux alentours des 20 000 euros. La Dacia Spring bénéficiera bien entendu du bonus écologique destiné aux véhicules électriques, ce qui devrait largement contribuer à réduire son prix. Elle pourrait aussi être proposée à un tarif avantageux en leasing, voire en autopartage, afin de concurrencer la Citroën Ami.

Dacia a annoncé la sortie de sa Spring, ce sera début 2021 avec une vente aux particuliers prévue au printemps pour une livraison aux alentours de l'automne 2021