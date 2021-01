Renault R5 : de retour en électrique, les photos et infos

RENAULT R5. Dans le cadre de son plan stratégique "Renaulution", le constructeur a dévoilé le prototype de la future Renault R5 électrique, voici les photos et premières infos.

"Renaulution", c'est dans le cadre de son plan stratégique que le constructeur a dévoilé jeudi 14 janvier la mythique Renault R5 en mode électrique, l'un des sept modèles 100% électrique qui verra le jour d'ici quelques années. Si pour l'heure le modèle reste un prototype, l'ambition est grande pour le constructeur qui veut devenir une référence sur le marché en parlant de "nouvelle vague". Voici les premières photos !

Lancé en 1972, la R5 reste reconnaissable par ses traits caractéristiques. La citadine restera très compacte avec une grosse touche de modernité. "Le design de Renault 5 Prototype s'inspire d'un modèle culte de notre patrimoine. Ce modèle incarne simplement la modernité, un véhicule ancré dans son temps : urbain, électrique, charmant" explique Gilles Vidal, nouveau directeur du design Renault et ex-chef du design de Peugeot qui avait déjà fait sensation avec son modèle néo-rétro présenté au Mondial de l'Auto 2018, le Peugeot e-Legend.

© Renault

Si on rentre un peu dans le détail, l'avant du véhicule semble entrer dans une air futuriste avec une signature lumineuse qui donne un effet 3D assez original. La prise d'air du capot cachera la trappe de recharge, les feux arrière intègreront également des déflecteurs aérodynamiques, de quoi donner une vraie cure de modernité à cette Renault R5 du 21e siècle ! De la grille latérale aux roues en passant par le coffre arrière, le numéro "5" originel se place un peu partout sur le véhicule. Enfin, on notera également le drapeau français présent sur les rétroviseurs, un clin d'oeil qu'on avait plutôt l'habitude de voir sur les derniers concepts de Peugeot.... Pour l'heure, il reste de nombreuses zones d'ombres sur cette Renault 5. Sa date de lancement, son prix et son design intérieur ne sont pour le moment pas évoqués officiellement.