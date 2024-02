Dacia Spring : nouveau look plus moderne pour la petite électrique, toujours à un prix mini ?

Trois ans après sa sortie, la Spring s'offre un restylage en profondeur. La citadine de Dacia affiche un look plus moderne et propose des équipements plus actuels avec l'ambition de rester la moins chère sur le marché de l'électrique.

[Mis à jour le 21 février 2024 à 11h54] Dacia n'aura pas attendu bien longtemps avant de refaire une beauté à sa petite Spring, sa citadine 100% électrique produite depuis le printemps 2021. Moins de trois ans après son arrivée sur le sol français, la firme roumaine ne s'est pas contentée de donner trois coups de pinceaux à l'un de ses modèles phares, au contraire, elle a procédé à un restylage en profondeur.

Métamorphosée à l'extérieur, modernisée à l'intérieur, la Spring se montre beaucoup plus séduisante avec l'objectif de rester l'un des véhicules électriques les plus attractifs du marché (près de 30 000 ventes en France en 2023). Mais elle devra faire face à la rude concurrence, notamment celle de la toute nouvelle Citroën ë-C3 avant l'arrivée des futures Renault Twingo E-Tech et R5 électrique, sans le bénéfice du bonus écologique puisque le fait d'être assemblée en Chine l'exclut désormais du dispositif gouvernemental. Une nouvelle donne qui pourrait bien redistribuer les cartes.

Quelles nouveautés sur la Dacia Spring restylée ?

Hormis ses dimensions (3,73 m de long, 1,62 m de large et 1,52 m de haut) et quelques éléments, tout a changé sur la Spring au point que ce restylage de mi-carrière pourrait passer pour une nouvelle génération du petit modèle de la marque roumaine. A l'avant, le bouclier est plus massif mais la calandre, très horizontale, est très affinée tandis que le fin bandeau noir permet de mettre en valeur le nouveau logo du constructeur. Aux extrémités de ce bandeau, on retrouve la signature lumineuse en Y désormais développée sur les derniers modèles Dacia. La face avant est plus verticale, donnant à la citadine des airs de mini SUV voire de mini Duster tant la Spring copie de nombreux éléments de son grand frère dont la troisième génération a été présentée fin 2023.

© DACIA

Comme à l'avant, l'arrière de la Spring se montre plus robuste que sur la version de 2021. Le bouclier est là aussi plus imposant et on retrouve désormais un bandeau noir accueillant le nom de la marque en toutes lettres et reliant les feux arrières redessinés en Y. Sur la finition Extreme, plus haut de gamme que les Essential et Expression, la partie basse du bouclier, à l'arrière comme à l'avant, reçoit un sticker personnalisable qui pourra être remplacé après un choc afin de masquer les marques sur la carrosserie.

© DACIA

De nouveaux enjoliveurs et la généralisation des jantes de 15 pouces à partir de la finition Expression apportent plus de cachet à la Spring dont les arches de roue ont été redessinées pour un rendu plus haut de gamme. Malgré ses toutes petites dimensions, la mini citadine donne l'impression de bomber le torse en permanence et d'offrir plus de robustesse qu'avant son relooking.

© DACIA

Du changement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Il faut dire que l'habitacle de la Spring était loin d'être un point fort. Là aussi, la citadine va reprendre de nombreux éléments du Duster III pour se moderniser, à commencer par son compteur entièrement numérique de 7 pouces bien plus complet que le précédent. La planche de bord accueille en option sur la finition Expression et de série sur la finition Extreme un écran tactile panoramique de 10.1 pouces. Il permet notamment, grâce au Media Nav Live, une navigation connectée pour laquelle, cerise sur le gâteau, Dacia offre huit ans d'abonnement. Sous l'écran, la console centrale est également dépoussiérée avec de nouvelles commandes de climatisation et de chauffage.

© DACIA

Entre les sièges avant de la citadine, l'ancien sélecteur rotatif laisse place à un nouveau levier de vitesses déjà vu sur le Duster mais aussi sur le Jogger. Le conducteur de la Spring restylée pourra désormais activer la position B, laquelle sert à augmenter l'intensité du freinage régénératif, ce qui permet de récupérer de l'électricité dans la batterie.

© DACIA

Les motorisations sur la Dacia Spring restylée

Si la Spring connaît des évolutions au niveau de sa silhouette et de son design intérieur, ne cherchez pas les nouveautés sous le capot. La citadine conserve ses deux petits moteurs, le premier de 33 kW pour une puissance de 45 chevaux, le deuxième de 44 kW pour une puissance de 65 chevaux. La batterie unique garde la même capacité que sur la version initiale de la Dacia, de 26.8 kWh, ce qui lui offre toujours une autonomie dépassant de peu les 200 kilomètres. Des chiffres bien loin de ce qui se fait ailleurs, mais la Spring vise une clientèle essentiellement urbaine pour laquelle l'autonomie n'est pas un facteur primordial.

Présentée le 21 février 2024, la citadine restylée devrait débarquer sur nos routes à l'automne, possiblement au mois d'octobre. Soit à peu près six mois après la Citroën ë-C3 et deux ans avant la nouvelle Twingo E-Tech, deux de ses rivales annoncées.

Quel sera le prix de la Dacia Spring restylée ?

Longtemps considérée comme la voiture la moins chère du marché de l'électrique, la Spring ne peut plus prétendre à ce titre avec les nouvelles dispositions du bonus écologique. Si celui-ci a été raboté de 1 000 euros en 2024, passant d'une aide de 5 000 à 4 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique neuf pour une grande majorité des ménages français, la petite Dacia, comme tous les modèles fabriqués hors d'Europe, n'a plus le droit à aucun rabais.

Avec aujourd'hui un prix d'appel fixé à 18 400 euros, la Spring a toutes les chances de coûter un petit peu plus cher dans sa version restylée. La tendance serait à un tarif d'entrée de gamme situé entre 19 000 et 20 000 euros, ce qui la placerait à hauteur de la nouvelle Citroën ë-C3 (19 900 euros). A la différence près - et elle est de taille -, que la citadine de la marque française pourra encore voir son prix abaissé de 4 000 euros, voire de 7 000 euros pour les foyers les plus modestes.