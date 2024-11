Les premières infos sur la Renault Clio de 2026 ont fuité – une grosse surprise se profile

La future Renault Clio, dont la présentation aura lieu l'année prochaine, a dernièrement été repérée lors de tests sur les routes au sud de l'Europe.

Avec près de 100 000 exemplaires neufs écoulés, la Renault Clio est la voiture qui s'est le plus vendue en France en 2023. Un succès populaire qui ne s'est jamais démenti depuis le lancement de la citadine en 1990, et Renault a bien l'intention de prolonger cette idylle. Le sixième opus de la Clio devrait arriver début 2026 dans les concessions mais certains de nos confrères l'ont déjà aperçu, certes fortement camouflée, en train de rouler ces derniers jours sur des routes au sud de l'Europe. Avec une surprise de taille compte-tenu du virage pris par le constructeur ces derniers temps.

Renault a énormément pris la lumière en 2024, avec la sortie de modèles inédits (Rafale, Symbioz), le renouvellement des Scenic et Captur, et les présentations des emblématiques et très attendues Renault 5 – dont les premières livraisons sont prévues à la fin de l'année – et Renault 4. Surtout, après avoir annoncé que la totalité de sa production serait électrique d'ici 2030, la marque au losange a clairement accéléré son processus d'électrification. Quatre de ses modèles phares, à savoir Mégane, Scenic, R5 et R4 sont passés au 100% électrique. Et ce sera également le cas de la future Twingo E-Tech.

Il était donc plausible d'imaginer la Clio 6 elle aussi franchir le pas. Mais non, la citadine adorée des Français ne sera finalement pas, sauf surprise, disponible en toute électrique. Renault a fait le choix de conserver des versions thermiques sur son best-seller, ce qui s'entend aisément en raison de la dynamique assez plate des ventes des véhicules sans émission de CO2. On peut aussi imaginer que Renault n'a pas envie de voir sa future citadine rouler sur les plates-bandes de la R5…

Au-delà des motorisations, qui seront donc thermiques et hybrides, à quoi va ressembler la future Clio 6 ? Malgré les protections imposantes embarquées lors des phases de tests, il est possible de découvrir une calandre modifiée, plus grande et remplie de multiples losanges, tandis qu'à l'arrière la partie basse du hayon est beaucoup plus verticale que sur sur la dernière génération. Autre changement majeur : la signature lumineuse de la Clio. Au revoir les phares en losanges inversés, la citadine va se doter d'un nouveau regard qui ressemble beaucoup au concept Emblème présenté lors du dernier Mondial de l'Auto. Les feux de jour, à l'avant comme à l'arrière, ont été simplifiés alors que les phares sont sur deux étages, séparés par les entrées d'air positionnées de chaque côté du bouclier.

Si de nombreux mystères subsistent, la prochaine Clio a donc livré bien malgré elle ses premiers petits secrets. Pour en savoir plus sur son design et son intérieur, il faudra patienter jusqu'à sa présentation prévue l'année prochaine. Les aficionados du thermique peuvent quand même d'ores et déjà se réjouir, ils auront l'embarras du choix puisque la citadine aura encore des moteurs à combustion sous le capot.