Neige et trafic en Ile de France : la N118 toujours fermée, quand doit-elle rouvrir ?

TRAFIC PARIS - La neige, tombée comme attendu dans la nuit du 9 au 10 février, perturbe le trafic en Ile de France. La Nationale 118 a notamment été fermée à la circulation.

[Mis à jour le 10 février 2021 à 08h35] Neige et bouchons font souvent bon ménage en Ile de France. Tombée comme prévu dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 février, la neige perturbe effectivement le trafic routier, mais sans engendrer de bouchons records comme cela avait pu être le cas le 6 février 2018. Le record était alors tombé : 739 kilomètres de bouchons cumulés. Ce mercredi matin, peu après 8h30, Sytadin, l'agence chargée de la surveillance du trafic routier autour de la capitale, n'annonçait que 61 kilomètres d'embouteillages cumulés mais précisait connaître des problèmes techniques quant à la remontée des informations. La neige aurait-elle perturbé les sondes qui servent à mesurer l'intensité du trafic ?

La neige peut en plus perturber certains trajets. En plus d'allonger le temps de circulation, de rendre la conduite plus difficile et d'augmenter la vigilance requise, elle a aussi engendré la fermeture de certains axes. A la demande des autorités, la route nationale N118 a été fermée à la circulation depuis 21 heures mardi 9 février. La circulation y est coupée dans les deux sens de circulations entre le Pont de Sèvres et les Ulis. Cette mesure préventive fait suite aux déboires de nombreux automobilistes sur cet axe vallonné en 2018 lors de précédentes chutes importantes de neige. A noter que les poids lourds de plus de 7,5 tonnes ont également l'interdiction de circuler en Ile de France. L'horaire de réouverture de la N118 n'a pour l'heure pas été communiqué par les autorités.