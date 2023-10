Une pénurie de diesel cet hiver ? L'alerte est donnée

L'embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe risque de générer une pénurie de diesel dans les stations-services cet hiver.

Les automobilistes auront-ils du diesel à la pompe cet hiver ? Des files d'attente interminables dans les stations-services vont-elles faire leur grand retour en France, comme ce fut déjà le cas il y a un an et à la fin du premier trimestre cette année ? Le risque est bien réel après que l'Agence internationale de l'énergie a alerté ce jeudi sur la possibilité d'une pénurie de diesel en Europe dans les prochains mois. En cause, l'embargo de l'Union européenne pratiqué sur le pétrole brut russe depuis maintenant 10 mois - en réponse à l'attaque de la Russie sur l'Ukraine perpétuée depuis mars 2022 - et l'incapacité des pays européens à trouver une réelle alternative.

Dans son rapport mensuel rendu ce jour, l'AIE insiste sur le fait que "les raffineurs européens peinent toujours à augmenter leurs taux de traitement et leur production de diesel". Sans le pétrole russe, et dans le contexte d'une production mondiale en baisse depuis quelques semaines à la demande notamment de l'Arabie Saoudite afin de faire remonter les prix, l'Europe n'apparaît pas en mesure de produire suffisamment de diesel pour couvrir ses besoins. Pour lui éviter une pénurie, l'AIE l'encourage à améliorer ses rendements dans les raffineries et surtout à avoir recours à des ''importations soutenues'' d'autres pays.

Pourquoi un hiver doux serait préférable

Dans ce contexte incertain, un hiver doux pourrait être un allié pour les pays européens. Contrairement à certaines idées reçues, notamment du fait de la surconsommation avérée de carburant engendrée par l'utilisation de la climatisation l'été, les véhicules consomment globalement plus l'hiver. Ceci s'explique par le fait que le carburant est plus dense lorsqu'il fait froid et qu'il se consomme donc plus vite.

Les difficultés d'approvisionnement en diesel auxquelles est confrontée l'Europe commence par ailleurs à se faire ressentir sur les prix à la pompe. Si bien qu'en l'espace de quelques semaines, le prix du diesel a rattrapé puis dépassé celui du Sans-Plomb-95 en France, avec des tarifs respectifs affichés à 1.89 et 1.86 euro en moyenne la semaine dernière dans les stations-services. Et la résurgence du confit israëlo-palestinien depuis l'attaque du Hamas perpétuée le 7 octobre, dans une région où le commerce maritime de pétrole est important, risque de fragiliser encore un peu plus les marchés et de provoquer une nouvelle augmentation des prix.