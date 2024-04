Trop d'automobilistes se garent sur cette place sans savoir qu'ils risquent une amende de 135 euros

On ne peut pas garer sa voiture n'importe où en ville, au risque de recevoir une amende bien salée.

Un centre-ville encombré, voilà qui ressemble à un pléonasme. Il faut dire que les constructions neuves sortent de terre aussi vite que les mauvaises herbes et que les villes accueillent une population toujours plus grande. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant des infrastructures. A cet égard, trouver une place pour garer sa voiture dans les zones urbaines ressemble parfois à un véritable parcours du combattant. Pour ne rien arranger, les places payantes grignotent de plus en plus d'espaces dans les villes au détriment des emplacements gratuits. Rien de très étonnant finalement d'assister à une explosion des stationnements gênants : sur les passages piétons, sur les places de livraison, sur celles réservées aux transports de fonds…

Il existe un autre endroit où se garer est tout autant punissable par la loi mais sans doute bien moins connu des automobilistes. Vous avez sans doute déjà constaté, ou l'avez déjà fait vous-même, que certaines rues regorgent de voitures garées "à cheval" sur les trottoirs. Deux roues du véhicule reposent sur la chaussée, deux autres sur le trottoir, ce qui donne l'impression de ne pas trop gêner la circulation d'un côté et de laisser un passage suffisamment large pour laisser circuler les piétons de l'autre. Si certaines rues disposent d'un marquage au sol spécial permettant un tel stationnement, souvent lorsque les trottoirs sont suffisamment larges, le plus souvent cette pratique est totalement illégale.

Car sans marquage spécifique, et sauf possible arrêté municipal, il est interdit de se garer sur un trottoir, même à cheval avec deux roues sur la route, principalement parce cela réduit l'espace réservé aux piétons. Cette pratique peut créer des dangers pour eux, en les obligeant à marcher sur la route où ils peuvent être exposés au trafic. Considéré comme un stationnement très gênant par le Code de la route, cette pratique est sévèrement sanctionnée par une contravention de 4ème classe. Bon nombre d'usagers de la route l'ignorent, mais le fait de recevoir une amende de 135 euros pourrait bien les forcer à abandonner cette mauvaise habitude !

Pour éviter une telle déconvenue, il vaut mieux retenir qu'en agglomération un véhicule peut stationner le long du trottoir mais pas sur le trottoir, sauf s'il y a des places de stationnement dédiées à cet effet, la plupart du temps payantes ou limitées dans le temps (disque bleu). En cas d'absence de marquage au sol, se garer sur le trottoir, ou juste empiéter avec deux roues dessus, est donc une très mauvaise idée.