Ces routes sont les moins dangereuses de France, les chiffres sont très surprenants

Les accidents mortels représentent une faible part des problèmes sur ce type de routes, contrairement à ce que l'on pourrait croire.

Chaque année, des milliers de Français perdent la vie sur les routes de France. Il y a eu 3170 morts en 2023 selon des chiffres fournis par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Un chiffre en baisse de 3% par rapport à 2022, tout comme celui du nombre de blessés (-1,9%), estimés à 232 000. Cela reste toutefois élevé, bien loin de l'objectif "0 mort sur les routes" fixé à l'horizon 2050 par l'Union européenne. La conduite sous l'effet de l'alcool et des stupéfiants, l'utilisation du téléphone, les comportements dangereux restent les principales causes des accidents de la circulation. Mais, toutes les routes ne sont pas aussi accidentogènes. Certaines sont plus souvent le théâtre d'accidents très graves, quand d'autres le sont beaucoup moins.

Comme dans tous les autres pays, c'est sur le réseau autoroutier que l'on peut rouler le plus vite dans l'Hexagone. La limitation de vitesse y est fixée à 130 kilomètres/heure, à 110 sur certaines portions, notamment quand la circulation se réduit sur deux voies. Avec chaque jour plusieurs dizaines de milliers de voitures lancées à vive allure sur les autoroutes – sans compter le trafic intense constaté durant l'été -, on pourrait facilement croire que le nombre d'accidents mortels est beaucoup plus important sur les autoroutes très connues A6, A10, A1, A7, A4 etc.

© Sipa

Et pourtant pas du tout. Avec 273 morts constatés en 2023, les décès sur autoroutes représentent seulement 8,6% des personnes tuées lors d'accidents de la circulation l'année dernière. C'est en fait sur les axes où les automobilistes peuvent rouler le plus vite que les risques d'accidents mortels sont les plus bas. A l'inverse, les routes hors agglomérations, principalement les départementales et les nationales, sont celles qui font le plus de victimes, avec 59% des décès constatés (1881). Enfin, en agglomération, où la vitesse est davantage limitée, mais où la circulation est la plus dense, 1016 personnes ont subi un accident mortel, soit 32% du total de morts relevés sur les routes françaises en 2023.

En France, le réseau de voies d'autoroutes dépasse les 12 000 kilomètres, dont plus des trois-quarts comportent des péages payants. Environ 30 000 véhicules empruntent les axes autoroutiers en moyenne chaque jour. Les pics de circulation ont lieu lors des vacances scolaires, et tout particulièrement pendant la période estivale. Plusieurs centaines de milliers d'automobilistes défilent sur les autoroutes françaises chaque samedi de juillet et d'août pour partir ou revenir de vacances. Pour autant, malgré ce flux incessant de véhicules et la possibilité d'appuyer sur l'accélérateur jusqu'à atteindre les 130 km/h, les autoroutes sont bien les routes les plus sûres du pays, celles sur lesquelles on dénombre le moins de morts chaque année.