Tout le monde connaît ce panneau mais personne ne sait vraiment ce qu'il indique

On voit souvent ce panneau de signalisation et pourtant on ne sait pas ce qu'il faut faire une fois devant.

Nos routes regorgent de panneaux de signalisation complexes, à se demander parfois si la sécurité routière se met à la place des automobilistes. Conduire un véhicule requiert déjà suffisamment d'attention, si on pouvait nous épargner de devoir deviner la signification d'un schéma quand on passe devant, parfois à plus de 100 kilomètres/heure. Heureusement, de nombreux panneaux possèdent des indications simples et précises. Sans compter ceux dont les conducteurs connaissent le sens par cœur parce qu'ils les voient presque tout le temps.

C'est le cas du panneau sens interdit, l'un des plus fréquents sur les routes de France. Il est rond, rouge, et enferme en son centre un rectangle aplati de couleur blanche. Il indique que la voie est à sens unique et que l'entrée est interdite dans la direction où le panneau est placé. Il arrive assez souvent qu'il soit placé au-dessus d'un panonceau, notamment un où il est écrit "Sauf riverains". Impossible pour qui conduit régulièrement de ne pas l'avoir déjà vu. Le problème, c'est que la grande majorité de ceux qui le croisent ne savent pas comment ils doivent se comporter face à lui.

© stock.adobe.com

Ce panneau est la plupart du temps situé à l'entrée d'un quartier résidentiel. Comme c'est indiqué, il signale que l'accès est interdit à tous les véhicules sauf à ceux des riverains, donc des résidents. Pourtant, quand on l'aperçoit, à l'approche du pavillon de tata Monique et de tonton Jean-Louis chez qui l'on a été invités à passer l'après-midi, le réflexe n'est pas de faire demi-tour pour aller se garer plusieurs centaines de mètres plus loin. Non, pour la plupart des automobilistes, poursuivre sa route dans la rue pour se rendre à l'adresse de destination semble logique. C'est pourtant contraire à la loi, et cela peut déboucher sur une contravention.

Les panneaux de signalisation "Interdit sauf riverains" sont la plupart du temps le fruit de décisions municipales. Ils visent à réduire la circulation dans certaines zones résidentielles, à protéger l'environnement et à améliorer la qualité de vie des habitants. En plus des riverains, d'autres personnes peuvent recevoir des autorisations spéciales pour emprunter ces rues. C'est le cas des véhicules prioritaires (pompiers, police, Samu…), de ceux des services publics ou encore des véhicules de livraison.

Mais c'est bien interdit pour le citoyen lambda, quand bien même il vient rendre visite à de la famille ou des amis. Argumenter devant les forces de l'ordre une fois pris sur le fait n'a que très peu de chances d'aboutir, à moins de bien tomber. Sinon il vous en coûtera 35 euros, une amende plutôt difficile à digérer.