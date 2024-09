Cette vidéo affole les automobilistes – quel est ce nouveau radar minuscule repéré sur nos routes ?

Un nouveau radar débarque sur nos routes et provoque l'incompréhension des automobilistes.

La vidéo, publiée à la fin du mois d'août, a été vue plus de 1,6 million de fois sur TikTok. Diffusée sur le compte de axxis01 – un internaute postant de nombreux contenus liés à l'automobile -, elle montre un petit boîtier fixé à mi-hauteur d'un poteau électrique implanté le long d'une route très passante bordée de champs. On se rend vite compte que l'équipement n'a rien à voir avec une installation d'Enedis – le principal fournisseur d'électricité du pays - puisqu'on y voit deux petites caméras orientées vers la route. De quoi s'interroger sur la fonction de ce radar d'un nouveau genre.

Sous la vidéo commentée près de 3 000 fois, les avis divergent. Radar tronçon – pour établir la vitesse moyenne sur une certaine distance -, lecteur de plaques d'immatriculation pour repérer les voitures volées, caméra pour contrôler le passage des poids lourds sur une route payante... Les hypothèses fusent parmi les internautes. D'autres préfèrent simplement se plaindre de découvrir un nouveau moyen de ponctionner les automobilistes et certains invitent même à couper les fils électriques pour "débrancher" l'appareil.

© TikTok @axxis01

Un panneau signalant la présence de contrôles de vitesse sur 22 kilomètres, filmé par notre Tiktoker au tout début de la vidéo, instille encore plus le doute sur la fonction de ce nouveau radar. Ces minuscules caméras seraient-elles capables de mesurer la vitesse des véhicules qu'elles surplombent à l'instar des radars classiques ? Nos confrères de TF1 ont effectué une recherche sur le site gouvernemental qui recense tous les radars de vitesse implantés en France. Et il n'existe aucun dispositif de ce genre sur cette route qu'ils ont identifiée comme étant la départementale 6009 qui traverse la commune de La Palme, au sud de Narbonne.

A priori, il s'agirait de caméras dite "Lapi", pour lecteur automatique de plaques d'immatriculation. De plus en plus répandues sur nos routes, elles sont utilisées par les autorités pour identifier les véhicules volés on non assurés, pour mesurer le trafic routier sur certains tronçons ou encore pour vérifier le paiement de stationnement… Les automobilistes habitués à emprunter cette route départementale du sud de la France peuvent souffler (les nombreux internautes à avoir réagi à la vidéo aussi) : ce petit boîtier n'a pas vocation à relever les excès de vitesse.