Ce pays voisin durcit les règles du permis de conduire, certains automobilistes ont du souci à se faire

De nouvelles règles très strictes pourraient pénaliser de nombreux automobilistes dans ce pays tout proche de la France.

Après la chasse aux seniors, voilà qu'un pays proche de la France entend rendre plus difficile la conservation – et non l'obtention – du permis de conduire. Vous le savez, que ce soit à Paris, Lyon, Marseille ou Strasbourg, la loi est la même pour tous dans l'Hexagone : le permis de conduire c'est à vie, sauf en cas d'infractions lourdes qui peuvent entraîner sa suspension voire carrément son annulation. Mais non loin de l'Hexagone, un pays est beaucoup plus rigoureux sur la question. Il suffit pour cela de passer de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne, où les autorités emploient les grandes moyens pour réduire le nombre de morts et de blessés sur les routes.

Au pays de Cervantes, où vivent plus de 300 000 Français, chaque automobiliste doit passer un examen médical tous les dix ans afin de pouvoir renouveler son droit à conduire un véhicule motorisé. La période est raccourcie à cinq ans pour les conducteurs de plus de 65 ans, lesquels doivent depuis peu réaliser des tests plus poussés – de vision, d'audition et de réflexologie – pour conserver leur permis de conduire. Mais voilà que la la Direction Générale de la Circulation espagnole a décidé de s'attaquer cette fois aux détenteurs du permis de conduire qui souffrent de maladies chroniques, comme l'asthme ou le diabète.

© Toyakisfoto.photos - stock.adobe.com

Plus globalement, la DGT entend s'assurer que les automobilistes présentant des troubles psychologiques, neurologiques, vasculaires et cardiaques ne soient pas un danger une fois derrière le volant. Par exemple, une personne victime d'un accident cardiaque devra observer une période de convalescence, de plusieurs mois, avant d'obtenir de nouveau l'autorisation de conduire. Pareil pour un homme ou une femme atteint d'une dépression sévère, soumis(e) à un examen médical pour savoir s'il peut continuer à conduire. Les autorités espagnoles vont même plus loin puisque outre les pathologies, les traitements médicaux peuvent être une raison du non renouvellement du permis de conduire.

Les patients utilisant de l'insuline pour soigner leur diabète ou des antidépresseurs pour combattre une dépression devront se soumettre à un examen médical prouvant qu'ils sont en mesure de conduire une voiture en toute sécurité. Même l'apnée du sommeil peut causer la perte du permis de conduire si l'automobiliste ne peut pas prouver que son traitement pour son trouble est efficace. Toutes ces personnes ont l'obligation de passer des examens dans des centres médicaux agrées, lesquels peuvent en fonction des résultats refuser le renouvellement du permis de conduire ou alors le valider pour une période plus courte avant de repasser de nouveaux toute une batterie de tests cognitifs et de motricité.