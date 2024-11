Météo : il va geler dans ces 54 départements, gare au froid ce week-end

Le froid fait son retour sur une grande partie du territoire ce week-end. Des températures négatives sont attendues la nuit, mais il n'y aura pas de chute de neige.

Il a fait presque chaud ces derniers jours sur une grande partie du territoire. Après les chutes de neige de jeudi 21 novembre, le mercure est drastiquement remonté en fin de semaine dernière et au début de cette semaine. Ces températures contrastent avec l'arrivée des décorations pour les fêtes de fin d'année dans les rues. Mais le froid va rapidement faire son retour ce week-end. Météo France alerte sur des risques de gel dans 54 départements. Sont concernés : l'Île-de-France, l'Aisne, l'Oise, la Somme, le Nord, le Pas-de-Calais, la Normandie, la Manche, le Calvados, l'Orne, l'Eure, la Seine-Maritime. À l'Est, les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et les Vosges vont également être touchés par le froid. Même chose dans l'Yonne, la Nièvre, la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs, la Haute-Saône, l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie. Enfin, dans la partie sud du pays, ce sont les régions montagneuses qui seront concernées, notamment les départements des Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence et le Vaucluse.

Des gelées matinales

Le mercure sera bas ce week-end, principalement la nuit dans l'Est du pays. Dans la nuit de vendredi à samedi, il fera -1°C à Metz, Auxerre et Amiens, 0°C à Strasbourg, Chaumont, Reims, et Belfort. Les températures remonteront dans la journée, mais ne dépasseront pas les 10°C dans le quart nord-est du pays, avec une minimale à 2°C pour Strasbourg. La nuit de samedi à dimanche sera froide, mais le mercure ne descendra en dessous de 0°C qu'à Metz, où il fera -1°C selon les prévisions de Météo France. Il fera également 0°C à Strasbourg, Belfort, Chaumont et Bourg-Saint-Maurice. Les températures resteront stationnaires dimanche, avec tout de même un grand soleil sur une large partie du territoire. Attention au sol qui pourra être glissant le matin dans les régions concernées.