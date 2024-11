Le métier qui fatigue le plus a été révélé dans une étude, les enseignants sont cités mais pas en premier

D'après une étude, un métier est particulièrement source d'épuisement professionnel.

Chaque profession peut être fatigante à sa manière. Il y a l'amplitude d'horaire, l'impact physique direct de certaines professions, une trop grande charge mentale, des responsabilités ou de la pression très fortes... Certains ne parviennent parfois pas à surmonter ces conditions et tombent en burn-out, syndrome d'épuisement professionnel. Une étude menée par le réseau social professionnel LinkedIn s'est penchée sur ce sujet.

Après une analyse menée auprès de 16 000 professionnels aux Etats-Unis pendant une période de plusieurs mois en 2024, un constat alarmant a été mis en avant : 40% des personnes interrogées se sont estimées proches du burn-out. L'étude a analysé les profils de ceux qui avaient donné une telle réponse. Les jeunes travailleurs et les femmes y sont majoritaires et seraient donc plus susceptibles de souffrir d'épuisement professionnel. Ils sont aussi souvent issus de grandes entreprises. A l'inverse, les salariés bénéficiant de télétravail y seraient globalement moins enclins.

L'étude a également relevé le milieu professionnel dans lequel évoluent les participants. Ceux qui sont apparus comme les moins épuisés se trouvent aux postes de conseil, dans l'immobilier ou dans le développement commercial, dont 33% ont répondu être épuisés. Viennent ensuite les salariés dans le domaine de la communication (37%).

Plus hauts dans le classement, les personnels éducatifs (45%), les contrôleurs qualité (47%), les travailleurs sociaux (48%) ou encore le personnel soignant (49%) font partie du top 5 des professions jugées comme les plus difficiles. Dans ces branches, les travailleurs expriment une fatigue intense. Et en haut du podium, c'est encore une toute autre catégorie qui trône : les chefs de projet. Ils sont la moitié à affirmer ressentir de l'épuisement professionnel. Et ce métier n'est pas rare en France : la moitié des entreprises emploie au moins un chef de projet, le métier concerne des dizaines de milliers de postes.

Cela n'est pas qu'une question d'horaires et de respect des délais. Ce métier implique aussi une approche pluridisciplinaire très vaste et demande de savoir répondre à des exigences variées. Il y a également un rôle d'intermédiaire entre les employés et les clients, et de gestion d'équipe. Selon Kandi Wiens, directrice du programme de maîtrise en éducation médicale de l'Université de Pennsylvanie, auprès de CNBC, "la préoccupation la plus courante des chefs de projets est qu'ils ne bénéficient pas d'un soutien ou d'une reconnaissance adéquats pour répondre aux exigences changeantes auxquelles ils sont confrontés dans leur rôle".

En cas de fatigue professionnelle, elle conseille de ne pas hésiter à se tourner vers sa direction, mais aussi vers des professionnels de la santé mentale.