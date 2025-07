Cette autoroute est fermée depuis le 15 juillet, le calvaire va durer jusqu'en août pour de nombreux automobilistes

Une longue section d'autoroute particulièrement fréquentée est fermée depuis le 15 juillet. Plusieurs centaines de milliers d'automobilistes vont devoir prendre leur mal en patience.

Si vous avez l'habitude de conduire en été, il ne vous a sans doute pas échappé que les routes sont assez fréquemment en travaux. Pour gêner le moins possible la circulation, la plupart des chantiers pour améliorer l'état de nos routes sont le plus souvent programmés en juillet et en août lorsque les Français désertent les villes pour aller se ressourcer en bord de mer. Il n'empêche que ces chantiers impactent tout de même le quotidien de très nombreux travailleurs pas encore partis, déjà revenus, ou alors qui ne prennent tout simplement pas de vacances à cette période de l'année.

La fermeture d'un tronçon d'une autoroute très fréquentée autour de Paris est justement de celles qui peuvent transformer les trajets quotidiens de plusieurs dizaines de milliers d'automobilistes en cauchemar. L'autoroute A6, au sud de la capitale, est fermée depuis le 15 juillet entre les villes de Wissous et d'Evry dans l'Essonne, dans le sens Paris-Province. Les communes de Morsang-sur-Orge, Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes, Savigny-sur-Orge, Chilly-Mazarin et Wissous sont impactées. La Direction des routes d'Île-de-France (DiRIF) a engagé des travaux de rénovation des chaussées qui vont durer jusqu'au 1er août. Cette fermeture s'étend sur pas moins de 9 kilomètres !

© BALEYDIER/SIPA

Pour tous ceux qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture, la DiRIF conseille de s'orienter vers l'autoroute A10 jusqu'aux Ulis puis la Nationale 104 jusqu'à Évry-Courcouronnes où il est possible de rejoindre l'A6. Conscient de la gêne occasionnée, le service public des autoroutes et routes nationales en Île-de-France préconise toutefois "d'éviter dans la mesure du possible le secteur pendant la période des travaux." Il est en effet fort probable que l'itinéraire bis soit pris d'assaut pendant les deux semaines et demie de fermeture de l'A6.

Ces travailleurs du mois de juillet, qui espéraient peut-être croiser moins de monde sur les routes, risquent de passer beaucoup de temps dans les embouteillages. Et qu'en est-il des vacanciers, ceux dont la très grande majorité attendent le week-end pour prendre la route ?

L'autoroute A6 est particulièrement chargée lors des grands départs estivaux puisqu'elle permet aux habitants d'Île-de-France et à ceux qui la traversent de "descendre" vers Lyon avant, souvent, de poursuivre leur route en direction de la méditerranée. Mais "afin de limiter la gêne aux usagers, cette fermeture aura lieu uniquement en semaine", prévient la DiRIF. Les neuf kilomètres de l'A6 en travaux seront donc rouverts à la circulation les week-ends des 19-20 et 26-27 juillet.

Notez enfin qu'il y aura un deuxième round très prochainement : "Ces travaux d'ampleur seront complétés par des travaux similaires dans le sens province-Paris pendant les vacances scolaires de la Toussaint, du 20 octobre au 2 novembre 2025."