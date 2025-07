Une "rupture météo" annoncée à une date très proche, la vigilance est de mise

Alors que les températures repartent à la hausse, ce retour de la chaleur ne sera que temporaire. Un changement de météo radical est imminent.

Après un début juillet chaud, le temps est plus instable cette semaine. Ce jeudi 17 juillet, cependant, les températures remontent et le soleil domine sur une majeure partie du pays. Il fait entre 24 et 27°C au nord de la Loire et entre 30 et 35°C au sud. Vendredi, la chaleur remonte vers le nord avec de 30 à 33°C du bassin parisien au centre, malgré l'arrivée d'orages par le nord-ouest.

Le week-end marquera une "rupture météo", comme l'annonce La Chaine Météo. Une dépression venue des îles britanniques va provoquer un changement radical de temps, avec le retour de nombreuses averses sur une large partie du pays. Elles seront accompagnées d'un rafraichissement globalisé.

Dès samedi, la pluie touchera une majeure partie du pays. Des orages pourront aussi éclater et être localement accompagnés de grêle et de fortes rafales, notamment en Rhône-Alpes. Ils devraient notamment toucher samedi la moitié est jusqu'au bassin parisien. Il faudra donc être très vigilant, la virulence des vents et des orages pourraient surprendre. Les températures tourneront autour des 25°C sur les trois quarts du pays. Seul l'extrême sud pourra dépasser les 30°C. La Côte d'Azur et la Corse devraient aussi échapper à la perturbation.

© La Chaine Météo

Dimanche, la pluie continue, notamment sur la moitié ouest, alors que la tendance orageuse persiste à l'est. Les températures perdent encore quelques degrés par rapport à la veille. Globalement, il devrait toutefois s'agir d'un épisode d'instabilité modérée, mais généralisée. Ce changement de temps va déplaire aux vacanciers, mais fera du bien aux sols qui ont subi la sécheresse ces derniers jours. "Ce retour de l'humidité est donc à saluer, même s'il s'accompagne de désagréments ponctuels", écrit La Chaîne Météo.

Ces conditions perdureront lundi avec de la pluie généralisée, sauf dans l'extrême sud-est et sur la Corse. Des orages seront encore possibles au nord et dans les Alpes. En milieu de semaine, le risque orageux diminue, mais les averses persistent, surtout au nord, et les températures restent assez similaires aux derniers jours.

"Des conditions plus sèches et plus chaudes sont davantage probables au sud, tandis que le nord pourrait être soumis à de l'air maritime plus humide et moins chaud", prévoit Météo France. La semaine prochaine s'annonce donc très instable, mais une légère amélioration est possible en fin de semaine.