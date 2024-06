Votre voiture a-t-elle un airbag défectueux ? Ce simple code permet de le vérifier

Voici comment faire pour savoir si vous êtes concernés par le rappel de centaines de milliers de voitures Citroën et DS Automobiles.

"Citroën vous demande de cesser de conduire immédiatement votre véhicule." Voilà l'injonction reçue il y a quelques semaines par près de 200 000 clients français de la marque aux chevrons. Cela pourrait ressembler à un message frauduleux envoyé par des arnaqueurs mais non, c'est bien dans un courrier officiel daté du 3 mai que de très nombreux propriétaires de Citroën C3 ont appris qu'un danger sur leur voiture pouvait provoquer "des blessures graves, voire mortelles". La nature du problème ? Des airbags défectueux fabriqués par l'entreprise japonaise Takata, laquelle avait dû déposer le bilan en 2017 suite à de précédents rappels sur des millions de véhicules à travers le monde. Si aujourd'hui plus aucune voiture neuve n'est équipée de ces airbags défaillants, un très grand nombre sont encore en circulation.

C'est donc le cas d'au moins 187 000 Citroën C3 en France ainsi que de 65 000 DS3, de la marque DS Automobiles qui, comme Citroën, appartient au groupe Stellantis. Tous les propriétaires de ces véhicules se retrouvent donc potentiellement sans voiture – pas évident quand on en a besoin pour se rendre quotidiennement au travail – et très souvent dans l'incompréhension la plus totale. De très nombreux conducteurs de ces deux modèles s'inquiètent et se demandent quoi faire. Si le site Rappel Conso a produit une longue liste de numéros de série, il n'est pas simple de s'y retrouver pour savoir qui doit de toute urgence arrêter d'utiliser sa voiture. Il existe heureusement une façon beaucoup plus simple de le découvrir.

Face à l'ampleur de l'affaire, Citroën, pour qui la publicité est désastreuse à l'heure de la sortie de sa nouvelle...C3 électrique, a ouvert une page en ligne pour permettre à ses clients de rapidement savoir s'ils sont concernés par ce rappel. Si vous possédez une Citroën C3 ou une DS3, et qu'elle a été produite entre 2009 et 2019, alors rendez vous sur ce site : https://www.citroen.fr/maintain/Recall-campaigns.html.

Munissez-vous de la carte grise du véhicule et entrez les 17 caractères alphanumériques du VIN (Vehicle Identification Number) qui se trouve en face de la lettre E. Dans le cas où votre citadine est bien concernée par le rappel, le constructeur vous contactera pour programmer la réparation chez un concessionnaire. Le coût du changement des airbags est totalement pris en charge par la marque mais l'opération prend environ 2 heures. Inutile de préciser que les concessionnaires sont quelque peu débordés ces jours-ci.

Si les rappels de véhicules sont monnaie courante dans l'industrie automobile, celui-ci a de particulier qu'il vise un défaut de fabrication qui a déjà causé une dizaine de morts dans le monde. A l'origine du problème des airbags Takata, la dégradation du gaz, le propergol, qui se dégraderait à cause de la chaleur et de l'humidité. Cela peut provoquer le déclenchement intempestif et l'explosion des coussins gonflables qui projettent des pièces métalliques sur le conducteur. D'ailleurs, le rappel actuel vise principalement des voitures "résidant" dans la moitié sud de la France, généralement plus chaude. Mais comment être certain si vous habitez dans la partie nord du pays que la C3 ou la DS3 que vous conduisez n'a pas déjà eu une autre vie plus au sud ? Voilà qui ne manquera pas d'inquiéter beaucoup d'autres clients des marques concernées...